Rocío Carrasco asegura que cuando falleció su padre hizo una petición que la familia de Raquel Mosquera no cumplió

La muerte de Pedro Carrasco a los 57 años a causa de una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba solo en su domicilio familiar, sorprendió a toda España. Tras la dura noticia en enero de 2001, Rocío Carrasco ha asegurado en la nueva entrega de la docuserie En el nombre de Rocío que hizo una petición a la familia de Raquel Mosquera y que jamás pudo cumplir. A pesar de que la que fuera presentadora de Hable con ellas ha afirmado que ella no habló con la segunda mujer de su padre, Fidel Albiac sí que lo hizo con el hermano, pidiéndole por favor que no trasladaran el cuerpo de Pedro Carrasco hasta que su única hija llegara. "Quería despedirme allí, pero tampoco me dieron esa oportunidad porque cuando llegué se lo habían llevado", ha dicho la hija del boxeador entre lágrimas.

Rocío ha relatado el momento en el que recibió la triste noticia. Estaba en un centro comercial de Sevilla con la madre de Fidel y empezó a notar que la gente la miraba de una forma "rara". Justo en ese momento recibieron la llamada de su marido y les pidió que volvieran a casa sin dar más detalles. "Todo estaba con normalidad, pero al subir vi a mi marido apoyado en un mueble. Le pregunté y me dijo que a mi padre le había dado un infarto. Le dije 'bueno, está Raquel', pero él negó con la cabeza y ahí entendí que ya no estaba, que había fallecido", ha explicado muy emocionada, añadiendo que pusieron inmediatamente rumbo a la capital para despedirse. Además, ha desvelado que unos días antes, cuando se reunieron padre hija para arreglar sus problemas, su padre le confesó que le estaban haciendo unas pruebas.

"En esa reunión me contó que tenía apnea del sueño, que le tenían que hacer unas pruebas y que le habían recomendado moderar el tabaco y algunas cosas. Eso es todo lo que supe en ese momento", ha dicho Rocío Carrasco sin poder contener el llanto, explicando que decidieron no hacerle la autopsia porque así lo consideraron entre todos. Además, la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado ha contado que recuerda que cuando llegó al tanatorio no se creía que su padre "se había ido, hablase o no con él". "Cometiera los errores que cometiera era mi padre. En ese momento no quería creerme que había sucedido, y si me preguntan cosas concretas no las sé contestar porque mi mente las ha desplazado a un sitio remoto", ha apuntado muy emocionada.

Rocío Carrasco ha vuelto a dedicar unas duras palabras a Raquel Mosquera, no solo por no cumplir esta petición, sino también por el epitafio de Pedro Carrasco, ya que se hizo sin contar con ella. "No tiene vergüenza. Es un personaje que da mucho juego porque se sube, se baja, te imita, se ríe, llora... Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar porque tengo el consentimiento de sus hermanos, sobrinos, de su familia", ha confirmando la colaboradora de televisión.