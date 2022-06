Raquel Mosquera asegura que Rocío Jurado quiso volver con Pedro Carrasco hasta en dos ocasiones

Rocío Carrasco ha asegurado que su madre, Rocío Jurado, se murió enamorada de Pedro Carrasco y que el boxeador falleció aún enamorado de la artista. La hija de la pareja considera que sus posteriores matrimonios, con Ortega Cano y Raquel Mosquera respectivamente, fueron una equivocación. Tras estas palabras, la viuda del deportista se ha mostrado tajante y ha contado que mientras ella salía con Pedro, la cantante quiso volver con él hasta en dos ocasiones.

La peluquera se ha sincerado con Emma García sobre las declaraciones de la hija de la cantante y Pedro Carrasco y ha apuntado que no es cierto que el boxeador siguiera enamorado de ella cuando murió de manera repentina en enero del año 2001. Aparentemente tranquila, pero también visiblemente enfadada, Raquel Mosquera ha insistido en que ella no miente, sino que habla de su propia experiencia y ha dicho que Pedro Carrasco ya no tenía los mismos sentimientos por la artista en sus últimos años de vida. "Durante los dos primeros años de noviazgo Rocío quiso volver con Pedro pero él no volvió con ella", ha contado la empresaria por primera vez. De hecho, a pesar de que sentencia que Pedro Carrasco no murió enamorado de Rocío Jurado, sí que cree que Rocío seguía enamorada de su primer marido.

Raquel Mosquera ha asegurado que, en el momento en el que falleció, Pedro Carrasco estaba enamorado de ella, porque, además, la peluquera era una persona cariñosa y sencilla y se entendían a la perfección. "Sino hubiera estado con ella y no conmigo", ha insistido. Tal como ha desvelado la propia Raquel Mosquera, fue el boxeador quien le contó que Rocío Jurado había intentado volver con él. Además, ha revelado que la artista solía llamar de madrugada a la casa que compartían para decirle que se había peleado con Rocío Carrasco y que esta se quería ir con su padre.

Raquel Mosquera sostiene que la relación entre Pedro Carrasco y Rocío Carrasco no era buena en los últimos tiempos, de hecho, según ha comentado, no se veían, aunque el boxeador la llamó en varias ocasiones. Mosquera ha confirmado que solo se vieron cuando llevaron los regalos de Reyes a los hijos de Rocío Carrasco, aunque ni siquiera llegaron a entrar.

Sobre los motivos que llevaron a la ruptura del matrimonio, la colaboradora ha dicho que el matrimonio llevaba vidas separadas desde bastante tiempo atrás, aunque llegó un momento en el que Pedro Carrasco decidió marcharse de casa. No obstante, también ha contado que cuando Rocío tuvo la oportunidad de conocerla se llevó una gran sorpresa, ya que la vio como una mujer dulce y una buena persona.

