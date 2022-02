Raquel Mosquera muestra documentos sobre la herencia de Pedro Carrasco y asegura haber sido engañada por Rocío

Rocío Carrasco y Raquel Mosquera aseguraron dos meses después de la muerte de Pedro Carrasco haber lelgado a un "acuerdo cordial" en el reparto de su herencia. Pero si algo ha quedado claro después de las declaraciones de la hija del boxeador tanto en el documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, como en Regreso a Montealto, es que no queda absolutamente nada de esa cordialidad que escenificaron en ese momento a través de un comunicado. Raquel Mosquera ya había adelantado al semana pasada que presentaría la documentación sobre la herencia de su marido y así lo ha hecho este domingo cuando ha afirmado también haberse sentido engañada por Rocío Carrasco.

"Yo no me informé. En su momento y durante mucho tiempo, estuve muy mal. A la vista está en que nadie en un caso como el mío no lleva abogado, solo que te diga esto te puedes hacer una idea", explicaba Raquel Mosquera. Según sus cuentas y en palabras de la peluquera, ella podría haber dejado de ganar 400.000 euros. "Yo no miento, digo la verdad, no mi verdad. No voy a entrar en el juego que intentan confundir al público. Que no se confundan conmigo porque hay gente que lo tolera, pero yo no. Yo siempre digo la verdad", aseguraba Raquel enfadada, añadiendo que "en estos años si no he dicho nada, lo he callado, pero no he mentido, que es diferente".

La viuda de Pedro Carrasco ha mostrado los documentos que explicaban la herencia de su difunto marido: "Yo dije que traería no solo el cuaderno, hay más que no se sabe, lo que pasa es que lo ocultan y no lo quieren decir. Lo que ahora mismo tengo en mi poder es lo que tiene mi abogado: el cuaderno particional, el burofax de mi abogado -a Rocío le puse una demanda por perjudicarme más de la cuarta parte- y el acuerdo extrajudicial firmado por mí y por ella y nuestros abogados de entonces", contaba y desvelaba Raquel Mosquera. Durante su intervención, la colaboradora ha leído el documento que firmó conjuntamente con la hija de Rocío Jurado. Tras ese "acuerdo extrajudicial", a Raquel Mosquera se le compensó "económicamente al haber irregularidades en el cuaderno particional", renunciando a nuevas acciones, a pesar de que le correspondía más: "Yo solo quería la compensación y saber que ese cuaderno era irregular", decía la peluquera.

La colaboradora de televisión también ha tenido unas palabras para el hermano del que fuera su marido, Antonio Carrasco: "Antonio ha sido egoista porque a mí, cuando Pedro falleció, -inciso, yo me encontré a mi marido y cuando falleció me tuvieron que pinchar dos veces para que me calmase-, Antonio hacía mucho que no veía a su sobrina. Solo se preocupó de mí para ver si había testamento. Cuando supo que no había testamento entonces empezó a llamar a su sobrina. Le ha estado haciendo la pelota todo este tiempo porque sabe que se ha quedado con la herencia de su padre y de su madre", contaba Raquel Mosquera. Además, la peluquera ha desvelado que se casó en régimen separación de bienes: "Es importante porque dice mucho de mí como persona. Renuncié a cosas que me pertenecían y, sin embargo, no fueron generosos conmigo", zanjaba Raquel con cierta irritación.

