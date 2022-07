Rocío Carrasco señala a la persona que estaría detrás de los cambios de opinión de Raquel Mosquera

La relación entre Rocío Carrasco y la segunda mujer de su padre, Raquel Mosquera, no siempre fue tensa. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha hablado de la relación que mantenían y cuándo cambió todo durante la nueva emisión de En el nombre de Rocío. Al principio el ambiente era cordial, aunque ha señalado que "veía cosas que le descuadraban". "Fue a raíz de la muerte de mi padre que la ayudan a cambiar", ha dicho rotunda Rocío, asegurando que la persona que estuvo detrás de este cambio fue "la misma que está siempre entre medias de todo lo malo que me ha pasado o me pueda pasar". Pero no solo eso, la mujer de Fidel Albiac tiene claro que la versión de la colaboradora de Viva la vida es diferente porque a lo largo de los años le ha convenido.

"La versión que cuenta Raquel ahora ha cambiado porque le ha interesado, porque no tiene escrúpulos ni ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido porque si los tuviera no habría hecho conmigo lo que ha hecho", ha asegurado la presentadora y colaboradora de televisión, puntualizando que no ha tenido nunca ningún tipo de deferecia ni respeto hacia su persona. Además, Rocío Carrasco ha explicado que cuando falleció su padre Raquel se portó muy mal con ella porque el único interés era el de "seguir abonando" dinero. "Se pone del lado 'del ser' (refiriéndose a Antonio David Flores) y eso es lo que pasa. Nadie más tiene que ver que ella y yo y el que le haya manejado los hilos de por detrás", ha añadido tajante.

Tras ver varios vídeos en los que Pedro Carrasco se deshacía en halagos hacia su hija, Rocío Carrasco ha vuelto a desmentir la supuesta discusión con su padre que relató Mosquera. "Lo siento Raquel Mosquera pero aquello nunca ha sucedido. Te pese o te duela, la persona más importante de la vida de ese hombre era yo y jamás se habría referido a mí en ese término. Y no lo digo yo, lo dice él en todas esas imágenes", ha contado la hija de la intérprete de Como las alas al viento entre lágrimas. Pero no solo eso, la colaboradora de Mediaset ha asegurado mientras se limpiaba las lágrimas de su rostro que su progenitor estaría muy orgulloso de ella y de la persona en la que se ha convertido. "Al igual que mi madre, él también estaría sentado aquí conmigo", ha sentenciado.

Además, Rocío Carrasco tiene claro lo que pensaría su padre si estuviera vivo y pudiera ver todo lo que ha dicho Raquel Mosquera sobre él y sobre su hija. "Estoy segura que lo que ella dice que mi padre usó hacia mi cuando salió de mi casa, sería el que él usaría con ella si la viera hacer todo lo que ha hecho conmigo", ha explicado la hija de Pedro Carrasco, asegurando que Raquel Mosquera "no tiene vergüenza" porque ha contado muchas mentiras tanto de su padre como de su madre. "Ella lo que tiene que hacer es contar su verdad, de cuando sus padres vinieron de Alemania y esas cosas y no la de los demás", ha añadido la colaboradora de Sálvame.