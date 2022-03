Rocío Carrasco, arropada por Fidel Albiac, se rompe al hablar de su madre: 'Te echo mucho de menos'

'Mujeres cantan a Rocío Jurado' fue mucho más que un concierto benéfico. Fue una reivindicación por los derechos de la mujer y un emotivo homenaje a 'La más grande'. Rocío Carrasco se subió al escenario del WiZink Center, de Madrid, para dedicar unas bonitas palabras a su madre. Entre lágrimas, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco pronunció un discurso que fue muy aplaudido por todo el público, especialmente, por su marido, Fidel Albiac, que no quiso perderse una noche tan especial. "Quería contaros que yo, la lucha por la igualdad, la viví y la mamé desde pequeña, desde muy pequeña, porque ella me la enseñó", comenzó diciendo. "Me crió una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, me enseñó a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter, ni ante nada ni ante nadie", añadió.

Rocío Carrasco hizo hincapié en las letras de las canciones de su madre y dijo: "Cuando en España todavía los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media ella alzó su voz y no se enarboló en ninguna bandera". Tras estas palabras, hizo balance de sus "errores" y confesó lo mucho que echaba de menos a la artista. "Yo cometí, como todos sabéis ya, comentí muchísimos errores, muchísimos. Los comentí desde el punto de vista de una adolescente rebelde, pero hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón", explicó al borde del llanto.

"Esta noche se la quiero dedicar a ella. Se la quiero dedicar a todas las madres y a todas las mujeres, a todas. Ella siempre me daba un beso en la frente y me decía: Ro, mi vida, nadie es más que nadie, pero nunca dejes que nadie te ponga el pie en el cuello. Y de eso se trata. Te echo mucho de menos", declaró antes de dirigirse directamente a su madre.

“Te echo mucho de menos y que en este año me han pasado cosas que me hubiese gustado poder compartir contigo. Me hubiese gustado poder tenerte a mi lado ese día que me enfundé un traje fucsia, me hubiese encantado. Me hubiese encantado que estuvieras conmigo cuando muchos políticos de este país, sin importar idea ni color, hablaban de mí y de mujeres como yo. Me hubiese encantado que hubieses estado conmigo para debatir sobre la violencia vicaria. Me hubiese encantado que hubieses estado conmigo, me hubiese encantado. Te quiero, te amo", finalizó mientras Víctor Elías tocaba el piano.

Minutos antes del concierto, Rocío Carrasco aseguró que estaba "nerviosa" y que se sentía "muy orgullosa" de su madre. También reconoció que la artista no es la única mujer de su vida. "Hay más", confesó con la emoción a flor de piel, pero no quiso dar más detalles. Tampoco quiso hablar sobre los conflictos que rodean al clan Mohedano, pero dijo que las puertas del WiZink Center estaban abiertas para su familia. "Quien quiera venir, que venga, que la entrada está a la venta para todo el mundo".

