Ana Guerra y Víctor Elías hacen oficial su relación por San Valentín ¡con este beso!

El amor ha llamado a la puerta de Ana Guerra, y su relación con Víctor Elías, que ¡HOLA! adelantó la pasada semana, parece estar funcionando a las mil maravillas. La pareja ha confirmado su romance por primera vez ante sus seguidores con un romántico vídeo por el día de San Valentín. En el mismo, aparece la exconcursante de Operación Triunfo cantando y el músico tocando el piano. "Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí pero el amor lo consiguió", ha escrito la artista, feliz y enamorada, al compartir su nueva canción, que parece haber creado junto a su chico. "Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto", le ha escrito al que fuera protagonista de Los Serrano.

Víctor Elías también ha compartido el mismo vídeo, con una cita: "Si tú cantas y compones los versos, sobran las palabras". Los dos artistas parecen haber encontrado a la pareja ideal, y disfrutan trabajando y expresando su talento juntos. El músico trabaja con otros cantantes como Pablo López o Taburete, y ha estado con ellos de gira, además de haber tocado por ejemplo con Ed Sheeran cuando estuvo en España recientemente. La revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de ambos juntos en la edición de la pasada semana asegurando que su relación estaba ya "muy consolidada".

Ana Guerra está soltera desde que, en 2020, finalizara su noviazgo con Miguel Ángel Muñoz. Ella misma contaba recientemente que había sido la pandemia la que puso fin a su amor, aunque la relación estaba tocada antes del confinamiento. Antes de conocer al actor, y mientras estaba en la academia de Operación Triunfo, salía con el músico Jadel. Por su parte, la última novia conocida de Víctor, que estuvo comprometido en 2018, fue la cantante Chanel, representante en Euro­visión.

Ana Guerra hablaba con ¡HOLA! el pasado verano cuando, a sus 27 años, confesaba haber vivido una mala época en el último año, tras el confinamiento y la pandemia, habiéndose visto obligada a recolocar prioridades, conocerse mejor y renacer. Presentaba single de su nuevo disco, más personal tras haber desechado su anterior trabajo antes de que se publicara. "He vivido un proceso personal muy fuerte, he empezado a conocerme de verdad y a saber qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no y a decir que sí y que no. Lo he pasado muy mal porque ha sido muy difícil", comentaba.

Esta semana Ana ha anunciado su gira Susurrándote lo que nunca te dije, con fechas en Toledo, Valencia, Albacete o Murcia, entre otras ciudades españolas. Se trata de un tour en acústico en el que la artista planea precisamente mostrar ese "nuevo yo" a sus fans, que están deseando verla de nuevo en directo.

