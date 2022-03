Mercedes Mila reaparece en Telecinco y desconcierta en su conversación con Jorge Javier: 'Me habían dicho que te ibas del Grupo'

Jorge Javier Vázquez y Mercedes Mila han mantenido una conversación en directo en Sálvame que ha causado desconcierto tras semanas de rumores sobre una posible retirada del presentador de la televisión. El también actor conectaba con el Wizink Center de Madrid, donde se celebra el concierto Mujeres cantan a Rocío, para saludar a Mercedes Milá e Isabel Jiménez, conductoras del evento, que estaban junto a Adela González. El protagonista de Desmontando a Séneca se ha referido a la presentadora de Gran Hermano como una "leyenda de la comunicación" y un "icono", algo que la veterana comunicadora no se ha tomado muy en serio y enseguida ha "contraatacado" y ha querido que su compañero de cadena le sacara de dudas sobre algo: "Ayer le pregunté al jefe, porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo". Tras plantear la cuestión se ha producido un momento de desconcierto en el que Isabel Jiménez y Adela González, han tratado de reconducir la situación para salir del paso, ante la cara de circunstancias y el silencio del presentador. La reconocida periodista se ha mostrado sorprendida ante la reacción de unos y otros y se le ha escuchado decir: "no sé por qué se pone tan nervioso".

Mercedes Milá no solo ha tenido palabras para Jorge Javier, sino también para Mediaset. "Han despedido a tres sastras, y una de ellas era la mía. Lo encuentro intolerable. Lo digo muy en serio", ha reprochado al grupo de comunicación muy molesta. El presentador ha apoyado la denuncia de Mercedes: "Yo también voy a echar muchísimo de menos a Maribel, Toñi y Begoña. Son decisiones que yo tampoco acabo de comprender".

Ya habían surgido con anterioridad rumores sobre una posible la salida de Jorge Javier Vázquez de Mediaset, y no solo del grupo que le ha dado la popularidad, sino que incluso se estaría planteando la idea de abandonar el mundo de la televisión. "Tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo". Así de tajante se mostraba al hablar de su trabajo el conductor de Sálvame en unas declaraciones para El Taxi de Onda Madrid recientemente. Sus palabras no pasaron desapercibidas, causaron un gran revuelo y todos comenzaron a hacerse la misma pregunta: si el veterano presentador, uno de los rostros más visibles de Mediaset, estaba pensando en retirarse.

Coincidiendo con el estreno en Madrid de su obra Desmontando a Séneca en el teatro Reina Victoria el conductor de Supervivientes quiso aclarar la situación y matizar sus palabras. "No. Lo que dije es que, llegado el momento, me gustaría ser yo el que abandonara la televisión y no que la televisión me abandonase a mí", explicó el pasado mes de enero. Y añadió que preferiría ser él quien dijera "hasta aquí, ya está todo hecho". Tiene muy asumido que las personas que trabajan en televisión "estamos condenados al olvido". Pero también aseguró que no sería algo que le causara ningún trauma, al tiempo que manifestó su deseo de vivir una temporada en el extranjero para "volver a experimentar el anonimato".

