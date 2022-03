Sonsoles Ónega cuenta a Rocío Carrasco lo que opina de Fidel Albiac tras conocerlo en persona

Sonsoles Ónega ha confesado a Rocío Carrasco que por fin ha conocido a Fidel Albiac en persona. "Te quiero decir una cosa. Que el otro día conocí a Fidel, tanto hablar de él y no lo conocía", ha dicho la periodista en Ya son las ocho durante una conexión en directo con motivo del concierto benéfico en homenaje a Rocío Jurado. La colaboradora le ha contestado que así ha podido juzgar por sí misma. Además, la presentadora ha querido hacer una importante reflexión que ha compartido con sus compañeras antes de comenzar el programa, haciendo referencia a las parejas que se eligen para compartir toda una vida. "Siempre le doy un consejo a las mujeres jóvenes. Elegid bien porque un hombre que cree en la mujer con la que está, lo tiene todo ganado", ha dicho la comunicadora dando un golpe en la mesa cuando la que fuera presentadora de Hable con ellas ha respondido que ella lo ha encontrado "gracias a Dios".

A Sonsoles, Fidel le ha parecido un hombre "encantador" y ha revelado que su encuentro se ha producido por los pasillos de Mediaset, donde según ha comentado la comunicadora se estuvieron "echando unas risas". "Hemos intercambiado hasta los teléfonos", ha dicho la periodista en su programa, deseando además mucha suerte a Rocío Carrasco en el concierto benéfico que ha organizado. Que el marido de la colaboradora se encuentre con algunos de los rostros de la cadena por las inmediaciones es algo más que normal, ya que suele acompañar a su mujer a muchos de los eventos y programas donde participa.

Fidel es el gran apoyo de Rocío Carrasco desde hace años y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Desde que la hija del boxeador Pedro Carrasco presentara su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva hasta los especiales de Montealto o Licencia para hablar, su marido ha acudido a los platos e incluso ha hecho conexiones en directo para aclarar algunos puntos que algunos colaboradores y familiares de su mujer discutían o no tenían claro. Pero no solo eso, Albiac además, que no es muy dado a hablar con los medios, hasta sorprendió a Rocío para decir delante de todo el público que al menos su mujer tenía la suerte de poder contar su experiencia, pero "cuántas otras no tienen esa oportunidad".

El marido de Rocío Carrasco, que no recordaba en aquella ocasión si previamente había entrado en directo o no para hablar con tanta claridad, aseguró además que durante años ha sido el blanco de otras personas, mientras él lo único que hacía era apoyar a su mujer. "Me han puesto como doscientos millones de trapos desde el minuto cero. Pero qué hago", dijo Fidel, añadiendo que recordar todo lo que ha pasado su esposa en estos programas a él también le provocaba mucho dolor.

