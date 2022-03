Alessandro Lequio fue el celestino de Sonsoles Ónega y su pareja

Sonsoles Ónega había dejado la puerta abierta al amor tras la separación de su marido, con el que estuvo casada 11 años, y la vida volvió a sorprenderla las navidades pasadas con César Vidal Abellás, un arquitecto gallego de 55 años que lidera su propia empresa. Aunque ya se sabía que les habían presentado unos amigos en común, este martes Alessandro Lequio ha revelado que fue él quien hizo de celestino entre la pareja. Tras conectar con la periodista en Ya es mediodía, el colaborador italiano ha confirmado la información y la comunicadora ha intentado salir airosa sin decir mucho más, pero Joaquin Prat le ha preguntado si era cierto. "Respecto a mí no dicho nada que no sea verdad", ha respondido Sonsoles, preguntando después al presentador por qué se reía. "Está bien que lo diga ya de una vez, ¿no?", ha dicho el aristócrata mientras su compañera de cadena se ha quedado en silencio para no revelar más datos sobre su relación con el empresario.

A Sonsoles le hubiera gustado llevar su noviazgo de manera discreta, pero las cámaras siempre están al acecho. De hecho, como ambos viven en Madrid, se les ha podido ver y fotografiar muy cariñosos dando un paseo a los dos perros de la periodista. Además, la presentadora utilizó su propio programa para expresar que aunque "no buscaba el amor, las cosas surgen". Tras confirmarse su relación hace casi ya un año, la periodista habló del arquitecto en una entrevista concedida a ¡HOLA!: "Estoy a gusto, estoy contenta, estoy feliz. El amor es el mejor bálsamo. Necesito expresarlo, querer y sentirme querida", confesó.

Pero no solo eso, la pareja comparte gustos culturales e intelectuales, según explicó la presentadora de Ya son las ocho, y ambos derrocharon complicidad ajenos a todas las miradas mientras posaron por primera vez juntos cuando ella recibió el premio Bombín de San Isidro 2021. Lo cierto es que su relación va viento en popa y los dos protagonistas derrochan felicidad a cada paso que dan. Además, la periodista y el arquitecto no están dispuestos a separase ni un segundo y quieren compartir juntos cada experiencia. Así, el pasado octubre, durante el último viaje de la presentadora, que se desplazó de Madrid a Valencia para recoger un premio por su trabajo y el de su equipo de Ya es mediodía, César acompañó a Sonsoles y juntos pasaron un fin de semana con mucha complicidad y rodeados de amigos.

La presentadora de Mediaset hace tan solo dos años que decidió poner fin a su anterior matrimonio. Sonsoles Ónega y Carlos Pardo se separaron de mutuo acuerdo en agosto de 2019 tras 11 años juntos y dos hijos en común, Yago y Gonzalo. Meses antes de la ruptura, la periodista aseguró en ¡HOLA! que la mejor decisión que había tomado en su vida era "tener a mis dos hijos" y que, aunque el balance de su relación era positivo, "es difícil, porque las parejas también se resienten, claro. Eso es así y quien diga lo contrario miente", dijo.

