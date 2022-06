Las declaraciones más duras de Rocío Carrasco contra Raquel Mosquera

Rocío Carrasco ha hablado largo y tendido de Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, durante el nuevo episodio de la docuserie En el nombre de Rocío. Cabe recordar que a relación entre la única hija del reconocido boxeador y su segunda mujer no mantienen una buena relación desde el fallecimiento de Carrasco. Ahora, Rocío Carrasco ha asegurado que Raquel tiene en el sótano de su casa el cinturon que le dieron a su padre cuando ganó el título de Campeón del Mundo, un premio que le gustaría tener a modo de recuerdo. "Le digo a ella que si quiere que me haga una réplica y que se quede con el original, pero eso nunca sucedió", ha contado la que fuera presentadora de Hable con ellas, que ha tachado a Mosquera como una persona que "no tiene escrúpulos".

Tras la emisión del primer documental de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera aseguró en televisión que la relación entre su marido, Pedro Carrasco, y su hija era tensa. Además, la retó, entre lágrimas, para que la denunciara si no era cierto. Rocío contesta ahora a todas las declaraciones de la peluquera, de la que ha dicho que no tiene "vergüenza" y tampoco tiene que "inventarse cosas de una persona que está fallecida". "El término al que ella se refiere que mi padre usó para llamarme a mí al salir de mi casa, estoy segura que es el que él le diría a ella si viviese hoy por hoy", ha explicado sobre la comentada discusión entre padre e hija que en su día relató Mosquera y que acabó con un grave insulto de Pedro a su única hija. Por su parte, la colaboradora de Viva la vida seguró que cuando falleció su marido pidió tener una conversación con Rocío Carrasco, algo que nunca llegó a suceder. "Yo solo quería darle un abrazo y saber que se arrepentía de la discusión que había tenido con su padre. El que llevaba el papeleo me dijo que me olvidara de ella, que no me quería para nada", concluyó.

Rocío Carrasco comenzaba los primeros episodios de su docuserie afirmando que sus padres nunca dejaron de quererse y que, tanto el matrimonio de Rocío Jurado con Ortega Cano, como el de Pedro con Raquel fue un error. Declaraciones que pronto desmintió Raquel Mosquera. Aparentemente tranquila, pero también enfadada, la viuda del boxeador insistió en que no miente y que habla de su propia experiencia, afirmando que su difunto marido ya no tenía los mismos sentimientos por la artista en sus últimos años de vida. "Durante los dos primeros años de noviazgo Rocío sí quiso volver con Pedro, pero él no volvió con ella", zanjó la peluquera.