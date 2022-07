Rocío Carrasco contesta a su tío Amador y le dice lo que se va a encontrar en el museo de su madre La familia Mohedano no estuvo presente en la inauguración de este homenaje a Rocío Jurado que ha tardado más de una década en hacerse realidad

Hace unos días que Rocío Carrasco inauguró tras más de una década de obstáculos el museo de Rocío Jurado en Chipiona, tierra natal de la cantante. Muy feliz con el momento y arropada por su marido, Fidel Albiac, la hija de la artista ha reconocido que ella contrató a su tío Amador Mohedano para que realizara algunas tareas del edificio e incluso ha reconocido que tenía muy buen gusto para elegir los visuales y la decoración. Pero además, la que fuera presentadora de Hable con ellas ha querido contestar al exmarido de Rosa Benito, que dijo que En el nombre de Rocío no era bueno para nadie y que algún día acabaría visitando este gran homenaje a su hermana. "No tiene nada que ver a lo que él dejó hecho. Amador hizo el continente, la estructura", ha dicho Rocío, dejando claro que hay un episodio en el que se habla de los problemas reales que ha habido en el desarrollo del museo.

Rocío Carrasco, pletórica y rodeada de sus amigos, inaugura el Museo Rocío Jurado en Chipiona

"Queda todo perfectamente documentado y demostrado: cuáles han sido los problemas, por qué no se ha podido abrir hasta ahora, qué funciones ha hecho cada uno y qué beneficio económico las han desempeñado", ha dicho Rocío Carrasco, corroborando que todo podrá verse en el episodio número cinco. "El que lo vea lo va a entender de una manera nítida", ha añadido la colaboradora de Sálvame, que ha asegurado además que el museo no va a ser solamente lo que hay expuesto actualmente. "Va a ir cambiando, tenemos proyectos. Se van a a hacer mil cosas, actividades, no solamente va a ser una exposición", ha afirmado muy emocionada.

Chipiona recibió a Rocío Carrasco con los brazos abiertos y ella se sintió con "una emoción increíble", algo que agradeció con todos los allí presentes. "En mi pensamiento a la persona que tenía en mente era ella. Yo sé que estaría feliz y loca de contenta de ver a su pueblo así conmigo", dijo la hija de 'la más grande' en un día lleno de recuerdos en el que estuvo arropada por algunos de sus grandes amigos y su familia no mediática. Eso sí, ni rastro de Rosa Benito, Gloria Mohedano, Ortega Cano, Gloria Camila o Amador Mohedano, entre otros, aunque según la protagonista "allí estaba quien tenía que estar".

La reacción de Amador Mohedano y Rosa Benito a las palabras de Rocío Carrasco en la inauguración del museo

En la exposición del museo se van a poder ver, además de recuerdos y varias pertenencias, unos 400 trajes de la artista, el piano de cola de la finca de Yerbabuena y los numerosos trofeos y nombramientos. Pero no solo eso, los seguidores de la intérprete de Se nos rompió el amor encontrarán una réplica del monumento de la artista o el mítico coche Mercedes descapotable con el que comenzó a recorrer los escenarios españoles en el año 1961, así como multitud de poemas y versos que están dedicados a la cantante.