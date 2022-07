Así han reaccionado Amador Mohedano y Rosa Benito a las palabras de Rocío Carrasco en la apertura del museo La hija de 'La más grande', que estuvo rodeada de amigos y de su familia no mediática, confesaba que allí "estaba quien tenía que estar"

Este sábado, Rocío Carrasco cortaba la cinta e inauguraba por fin el Museo 'Rocío Jurado' en Chipiona. La hija de La más grande se daba un auténtico baño de masas en un día lleno de recuerdos en el que estuvo arropada por algunos de sus grandes amigos y su familia no mediática. Ni rastro de Rosa Benito, Gloria Mohedano, Ortega Cano, Gloria Camila o Amador Mohedano, entre otros. Según Rocío Carrasco, "allí estaba quien tenía que estar". El hermano de Rocío Jurado ha sido durante muchos años quien ha estado al frente de la evolución del museo. ¿Cómo se ha sentido al no estar presente en la inauguración? ¿Cuál ha sido su reacción al escuchar las palabras de su sobrina? Dale al play no te pierdas el vídeo, donde además podrás conocer la 'respuesta' de Rosa Benito.

