Rocío Carrasco, pletórica y rodeada de sus amigos, inaugura el Museo Rocío Jurado en Chipiona

Por fin ha llegado el día. Tras más de una década de obstáculos, el museo homenaje a Rocío Jurado abre sus puertas en Chipiona, tierra natal de la cantante, y lo ha hecho con un emotivo acto con su hija, Rocío Carrasco, como maestra de ceremonias. De fucsia, el color que convirtió en todo un símbolo de apoyo tras la primera parte de su documental, y arropada por su marido, Fidel Albiac, y muchos amigos, Rocío llegaba con una sonrisa y las emociones a flor de piel. "Estoy viviendo un día muy, muy, pero que muy feliz", decía en Viva la vida, poco antes de la esperada inauguración, que contará con la música de Miguel Poveda, gran amigo tanto de la homenajeada como de su hija.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOGRAFÍAS

En la exposición se podrán ver, entre otros recuerdos y pertenencias, con unos 400 trajes de la artista, el piano de cola de la finca de Yerbabuena y los numerosos trofeos y nombramientos. También, los visitantes encontrarán una réplica del monumento de la artista o el mítico coche Mercedes descapotable con el que comenzó a recorrer los escenarios españoles en el año 1961, así como multitud de poemas y versos que están dedicados a la cantante. Además, este contenido se ha visto ampliado con la aportación de Rocío Carrasco, tras la apertura de los doce contenedores que tenía en su haber y que conservaba tras la muerte de su madre. También lo más inmaterial tendrá protagonismo en el museo que también contará con "sensaciones olfativas" que permitirán oler el perfume de Rocío Jurado. "Ella está en cada esquina, en cada rincón, en cada chincheta", explicaba emocionada su hija.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, con el que se fundía en un abrazo a su llegada. El primer edil ha sido un apoyo fundamental para Rocío, y clave en la apertura del museo en homenaje a su madre. También estaba la directora de las dos partes de su docuserie, Ana Isabel Peces, el también director televisivo, David Valldeperas, así como Ana Bernal-Triviño, periodista y experta en feminismo, que realizaó una labor divulgativa durante los programas especiales de Telecinco en los que se emitía Rocío, contar la verdad para seguir viva. Tambien estaba el cantante Miguel Poveda, gran amigo de la madre y de la hija, que además ha puesto la nota musical en homenaje a La más grande. El acto inaugural ha tenido lugar ante la réplica de la estatua de la cantane y una gran foto suya detrás. Todo un santuario con un atril en medio desde el que se han dirigido al público el alcalde de la localidad y la propia Rocío para recordar que ese museo era el sueño de su madre.

Rocío Carrasco llegaba a primera hora de esta mañana a la localidad gaditana nerviosa, pero ilusionada. "Tengo sentido de la responsabilidad y nerviosismo. Espero haber estado a la altura de lo que ella quería", decía. Al acto no han acudido los miembros más mediáticos de la familia Mohedano, totalmente distanciados de Rocío Carrasco desde hace años. Este museo ha sido, además, uno de los motivos de las muchas desavenencias que han tenido ya que siempre han acusado a la hija de la cantante de entorpecer la apertura.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A principios de 2020, Rocío Carrasco aclaraba que nunca se había opuesto a que se llevara a cabo el museo. "Se han dicho muchas barbaridades que me han hecho sentir como Cruella de Vil, pero siempre he remado a favor del museo y he estado en permanente contacto y colaboración con las corporaciones pertinentes para solucionar los problemas legales e institucionales que han ido surgiendo", manifestó durante la presentación del musical que produce en memoria de Rocío Jurado. "Tras solventar todo, hemos firmado el convenio, que se ha aprobado por mayoría en un pleno, y ya podemos trabajar. Todavía no hay fecha para la apertura, pero era lo que todos queríamos y estamos todos contentísimos", aseguró. Dos años después de estas declaraciones, la hija de Rocío Jurado por fin ha logrado abrir el museo dedicado a su madre.

VER GALERÍA