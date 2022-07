La carta de Raquel Mosquera a Pedro Carrasco en el que hubiera sido su 79 cumpleaños

Raquel Mosquera, que se ha enfrentado durante estas últimas semanas a las declaraciones que Rocío Carrasco ha hecho sobre la relación que tuvo con su padre, se acordó el pasado lunes 11 de su difunto marido en el que fuera su 79 cumpleaños, escribiéndole unas bonitas palabras. "Comparto con vosotros esta imagen, homenajeando a Don Pedro Carrasco. Feliz aniversario. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible", ha puesto la colaboradora de Viva la vida en sus perfiles sociales junto a una fotografía en blanco y negro del boxeador, añadiendo que siempre le ha llevado y le llevará en su corazón. Pero en esta carta que la peluquera ha redactado también ha querido dejar claro que "gracias a Dios" ha podido rehacer su vida y formar una familia: "He tenido una segunda oportunidad enamorándome de nuevo y siendo correspondida también por un hombre maravilloso y unos hijos divinos como los que yo tengo, formando así una gran familia como siempre lo deseé", ha añadido Raquel, asegurando que no por ello olvida al que fue su primer "grandísimo y maravilloso" marido.

La peluquera, que hace hincapié en que lleva a Pedro Carrasco siempre en su corazón, ha plasmado de nuevo el fandanguillo que supuestamente el boxeador le cantaba a ella cuando estaban juntos, una letra que según Rocío Carrasco interpretaba Rocío Jurado al que fuera su primer marido y no al revés. "Como él me decía: 'Te tengo que estar queriendo, hasta después de la muerte, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere'. Y así es y será siempre, porque así lo siento yo. Pedro Carrasco fue el amor de mi vida ahora, como ahora lo es Isidore Nnamany", continúa escribiendo Raquel, relatando además que aunque no esté casada con su actual pareja lo cierto es que llevan juntos ocho años y tienen un hijo en común. "Algún día no muy lejano nos casaremos", ha explicado Mosquera.

Además, la colaboradora del programa de Emma García también ha expresado que tan grande fue el amor y el respeto que sentió por el boxeador que su actual pareja entiende perfectamente que escriba estas palabras y sienta admiración por él. "Hay tanto amor que mi marido actual respeta absolutamente todo: lo que yo le admiro, admiré y las muestras de cariño que le demostré en vida y sigo demostrando", ha escrito Raquel junto a varios emoticiones de corazones, agradeciendo además a todos sus seguidores el apoyo que está sintiendo en estas últimas semanas.

Raquel se está enfrentando en estas últimas semanas a los episodios de En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental de Rocío Carrasco en la que la hija de su difunto marido está contando los motivos por los que su padre no quería tener más hijos o por qué la relación entre ella y la segunda mujer de su padre fue cambiando. Y aunque la peluquera aseguró que hasta que no lo viera todo no hablaría ni diría nada, lo cierto es que la colaboradora de Viva la vida no ha podido contenerse. "Todos los adjetivos que me ha dicho a mí, son los que yo digo de ella, hasta ahora no se lo había dicho pero se lo digo a la cara", dijo en su programa respondiendo a las duras palabras de la hija de 'la más grande', la cual no tiene dudas de que su padre se arrepintió de haberse casado por segunda vez.