Raquel Mosquera, a Rocío Carrasco: 'Todos los adjetivos que me ha dicho a mí, son los que yo digo de ella'

La relación entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco no es la misma desde que falleciera Pedro Carrasco y en los últimos tiempos la situación de ha agravado. La peluquera y la hija del boxeador se han mostrado muy duras la una con la otra y en el tercer capítulo de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado, se centró en la relación con su padre y con la propia Raquel Mosquera, asegurando que "Raquel no es la señora que quiere hacer creer en televisión". Por este motivo, la peluquera ha querido contestar a cada una de las palabras de Rocío Carrasco en la docuserie.

"Todos los adjetivos que me ha dicho a mí, son los que yo digo de ella, hasta ahora no se lo había dicho pero se lo digo a la cara", comenzaba Raquel Mosquera en Viva la vida, respondiendo a las duras palabras de la hija de La más grande, la cual no tiene dudas de que su padre se arrepintió de haberse casado por segunda vez. "Ella dice que su padre estaba arrepentido de haberse casado conmigo pero es mentira, ella lo dice únicamente para hacerme daño porque ella es así, mala persona. A mí su padre me adoraba (...) Yo soy la persona que más ha querido a Pedro, el amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales", proseguía. "No es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija, a mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos", respondía tajante.

"El mismo cariño me hubiese gustado a mí que hubiera tenido su hija a su padre, como su padre le tuvo a ella, pero no fue así. Y Pedro murió con la pena de no volver a ver a su hija, despues de que hacía un año y medio que no la veía", respondía sin tapujos la madrileña. Raquel Mosquera ha vuelto a repasar el tema de los objetos personales y ha hecho alusión al cinturón de Pedro Carrasco y lo que sucedió con él: "El cinturón ella jamás ha tenido interés en él, en la demanda no me lo pidió porque el cinturón y otras cosas no tenían interés económico, esas son las cosas con las que yo me quedé, con las cosas sentimentales", aseguraba. La que fuera mujer del boxeador ha continuado explicando cómo se sentía tras las declaraciones de Rocío Carrasco y la relación que mantenía con su padre: "Ella dice que no se habla en nombre de los muertos, pero yo todo lo que he dicho de Pedro han sido cosas buenas, no como ella que dijo que cuando estaba embarazada su padre le dio una bofetada, o que su padre tenía problemas con la bebida".

Además, Raquel Mosquera ha mandado una advertencia a Rocío Carrasco. "No tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a ti, todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado, tanto tú como la persona que tienes al lado (...) Si lo de que no estoy bien lo dices por mi enfermedad, no debería hacerlo porque yo lo llevo muy bien, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante, no como tú y el que tienes al lado, que vivís de documentales y de programas", zanjaba la que fuera mujer del boxeador.