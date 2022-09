Rocío Carrasco no puede contener el llanto al recordar el día que tocó fondo

Rocío Carrasco ha puesto punto y final a los dos proyectos más personales de toda su vida: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío. Después de varios capítulos en los que ha contado las razones por las que considera que se ha deteriorado su relación con sus tíos Gloria y Amador Mohedano o con Rosa Benito, la hija de Rocío Jurado ha hablado sobre uno de los episodios más dolorosos que ha atravesado, el día que tocó fondo. "No podía más. No podía más y encima al 'ser' se le unió una figura que para mí es imprescindible, que es mi hija", ha afirmado entre lágrimas, añadiendo que se le cayó el mundo encima cuando vio que Rocío Flores apoyaba a su padre mientras estaba participando en la séptima edición de GH VIP, la primera vez que acudía a los platós de televisión como colaboradora y defensora.

VER GALERÍA

Antonio David se enfrenta a 'la curva de la vida' de 'GH VIP' en un momento emocional delicado

Rocío ha asegurado que todo cambió ese 5 de agosto de 2019, cuando quiso quitarse la vida. "No quería volver a sentir miedo, vergüenza, ser cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo en esas circunstancias. No quería seguir malviviendo. Y ese día, 5 de agosto, decidí que no quería seguir viviendo. Ese día determino que no puedo, que es superior a mis fuerzas y yo no quiero. No quiero volver, que yo ya había hecho todo lo posible por que todo eso cesase, había puesto en conocimiento y en manos de la justicia una actitud y una serie de actitudes que yo consideraba maltrato. Que no quería, que no podía, que no tenía fuerza. No quería levantarme de la cama", ha continuado emocionada.

Cabe recordar que hace tan solo unos meses, la hija de Rocío Jurado se sinceró por primera ver sobre este capítulo de su vida, confensando que solo deseaba que todo terminara. "No tenía fin, no tiene fin. Yo no le veo el final a esto", destacó la hija de Pedro Carrasco. "No veo que nadie haga nada. Solamente quería que no pudiera volver a seguir maltratándome. Era lo único que pedía. Veo que eso no es así, que eso no llega. Y se iba a volver a repetir", contó la que fuera presentadora de Hable con ellas.

VER GALERÍA

La reacción de Rocío Carrasco al preguntarle por la separación de Antonio David y Olga Moreno

Como broche final al documental, Rocío Carrasco ha visto en directo la primera reacción de su familia y de su exmarido al enterarse que se iba a emitir su documental. "Se avecina tormenta, sabía que esto iba a llegar", dijo Antonio David visiblemente asombrado. "Dependiendo de lo que cuente o no, esto puede ser una guerra", siguió diciendo unos días después en televisión. Ahora, Rocío ha respondido a las palabras del excolaborador: "Esa cara que pone el ser cuando le ponen las imágenes esa es su cara real. Esa es la cara que yo conozco. Esa es la cara que yo no puedo ver. Me da pavor, terror porque yo sé la cara que es".