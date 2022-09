Rosa Benito y Amador Mohedano posan juntos en medio de las tensiones familiares

En medio de la tormenta familiar y las tensiones provocadas por la emisión del documental En el nombre de Rocío, Amador Mohedano y Rosa Benito han demostrado que su relación pasa por uno de sus mejores momentos. Tras años sin hablarse y en los que no pararon de lanzarse reproches en televisión, hace unos meses que la expareja se reencontró en Déjate querer, donde parece que pudieron retomar al menos una amistad. Ahora, después de dejar claro que no iban a volver a retomar su historia de amor pero mostrando que se tienen mucho cariño, el hermano de Rocío Jurado y su exmujer han posado muy sonrientes juntos: "El tiempo… Nada mejor que el tiempo para disipar dudas, aclarar ideas, contestar y olvidar. El tiempo... ¡qué maravilla! Y seguimos... ", ha escrito Rosa junto a una instantánea en la que sale detrás de un marco de Hollywood con el padre de sus hijos y varios emoticonos de flores e instrumentos.

VER GALERÍA

La drástica decisión de Rosa Benito tras el testimonio de Rocío Carrasco

Rosa, que aseguró hace algunos años que su matrimonio con Amador se había acabado por culpa de las deudas a las que tuvo que enfrentarse por culpa de su exmarido, ha sido protagonista de varios momentos junto al padre de sus hijos del documental de Rocío Carrasco, donde la hija de la intérprete de Como las alas al viento reveló que sus tíos habían tenido una acaloradaa discusión por Hacienda. "Se enteró toda la planta de los gritos que le daba Rosa a Amador. Y yo cogí y le dije 'tita, que sea la última vez que le faltas al respeto a mi tío delante de nadie", dijo la que fuera presentadora de Hable con ellas, que además añadió que el expresentante de la cantante contestó a Benito que por ese dinero que él tenía este problema encima de la mesa, también lo había disfrutado ella.

A pesar de todos los problemas, disputas y tensiones familiares que ha ido contando Rocío Carrasco durante su documental, parece que su no se han visto muy afectados y prefieren mantenerse más unidos que nunca. De hecho, el pasado junio Rosa y Amador se vieron por primera vez en años en el programa Déjate querer de Toñi Moreno y ambos pusieron fin a años de reproches y discusiones. "Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida", dijo la excolaborada de televisión mientras Amador no podía contener las lágrimas.

VER GALERÍA

Rosa Benito vuelve a reaccionar a las palabras de Rocío Carrasco con un enigmático mensaje

Y aunque Rosa ya tuvo claro que no quería volver a tener una relación sentimiental con su exmarido, tampoco le cerró la puerta a tener una bonita amistad. De hecho, la ganadora de Supervivientes 2011 explicó que no ha conocido otro hombre más que él y que le sigue queriendo. "Le quiero, y él me quiere a mí, así que si él quiere podemos vernos cuando vaya a Chipiona y nos comemos un arrocito de esos que tú sabes juntos", añadió muy conciliadora.