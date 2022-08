Rocío Carrasco asegura, punto por punto, que estos fueron los motivos que retrasaron la apertura del Museo de Rocío Jurado

A Rocío Jurado le propusieron la idea de hacer un museo en Chipiona, su tierra natal, un emplazamiento que albergaría desde su primer vestido a los últimos zapatos que le hizo su padre. Aunque finalmente la artista no pudo ver su deseo cumplido, el pasado mes de julio se inauguró el Palacio de Ferias y Exposiciones que lleva su nombre después de décadas de obstáculos que fueron atrasando el proyecto. "Siempre he querido que se abriera, desde el primer día en que se me dijo. Pero nunca he querido vincular el nombre de mi madre si había que hacerlo por las prisas, por una presión electoral, por una presión familiar o por unos intereses económicos, que mi familia sí los tenía. Desde 2008 a 2014 me he tragado cosas como si yo hubiera hecho de todo y como si no hubiera querido que se abriera nada", ha dicho la hija de la cantante en En el nombre de Rocío, donde ha detallado, según su testimonio, punto por punto qué es lo que realmente pasó para que se tardara tanto en abrir el espacio que homenajea a su madre.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco, pletórica y rodeada de sus amigos, inaugura el Museo Rocío Jurado en Chipiona

Primeros pasos del museo de Rocío Jurado

Luis Mario Aparcero, que actualmente ha vuelto a ser alcade de Chipiona y que finalmente ha sido quien ha inaugurado el museo de Rocío Jurado, fue el primer político en hablar del proyecto de la artista en 1994, pero no ha sido hasta este 2022 que se ha podido hacer realidad el deseo de la cantante. Durante el paso de los años, otros tres alcades también tuvieron en sus legislaturas la idea de la inauguración, pero diferentes problemas con las subvenciones o con la ubicación del edificio provocaron que Rocío Carrasco decidiera no abrirlo "hasta que las cosas se hicieran correctamente". En 2006 (cuando se recuperó el proyecto), de forma oficial nadie comunicó a la hija de la artista que se habían retomado las conversaciones para ponerlo todo en marcha, aunque ella recuerda que ya en Houston su tío Amador estaba en contacto con el ayuntamiento.

Después de pasar por varios emplazamientos posibles como el Castillo de Chipiona o el Cine de Invierno de la localidad (que fue descartado por culpa del amianto), Rocío ha asegurado que hablaba de continuo con Amador Mohedano, que era quien había tomado las riendas de todo al fallecer su madre. "El primer borrador de convenio con el ayuntamiento quería que lo firmase con una serie de cláusulas. Nunca lo firmé porque no veía la cosa clara y me chirriaba. Al cabo del tiempo me enteré que ahí iba a haber un párking subterráneo y recuerdo que alguien me dijo que se había hablado con mi tío para que de una forma u otra lo pudiera gestionar él. Volvemos a lo mismo, había un interés económico", ha contado Rocío, que ha añadido que a pesar de que siguió pidiendo opinión al exmarido de Rosa Benito él continuaba teniendo conversaciones a sus espaldas.

VER GALERÍA

Por qué hubo tantos retrasos con el museo de Rocío Jurado

Subvenciones y auditorías

Según las palabras de Rocío Carrasco, sus tíos Amador, Gloria, José Antonio y José Ortega Cano continuaron presionando a los alcaldes y ha explicado cómo fue todo el proceso para que el museo se localizara en las Naves Niño de Oro, un emplazamiento de uso agrícola. "El ayuntamiento pidió una subvención agraria a Europa, no a Cultura. Utilizan ese dinero de industria para construir un museo y Europa les dice 'oigan, esas cuantías no son para eso, son para la explotación agraria'", ha contado la hija de Rocío Jurado, recalcando que este proceso acabó en los tribunales. Con un entramado de empresas que se encargaron de las obras y remodelaciones del edificio, la que fuera presentadora de Hable con ellas además ha mostrado cómo las partidas de dinero no cuadraban con lo que se debía de hacer. Fue entonces cuando otro de los alcades, Antonio Peña, encargó una auditoria (de unos 7.000 folios), que tardaría unos tres años en hacerse por todas las dificultades, subempresas, papeles e irregularidades que había, para saber qué se había hecho con todo el dinero de las subvenciones (una malversación total de más de 5 millones de euros).

"Mientras suceden todas estas irregularidades al final de cara a todo el mundo la culpable vuelvo a ser yo", ha dicho enfadada la protagonista de En el nombre de Rocío, que además ha contado que hasta 2014 no fue un técnico de la consejería a ver las obras porque antes no se habían presentado los papeles pertinentes, mismo año en el que el ayuntamiento cambió el uso de esas naves agrarias para el uso cultural del museo. Aunque la familia de Rocío Carrasco la acusó públicamente de no querer abrir el museo por motivos económicos, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que lo negó rotundamente y alegó que todo era por causas de "índole administrativa y de la crisis" de aquel momento. Además, la colaboradora de televisión ha aclarado que lo que ella recibe del museo, que son 30.000 euros anuales, es lo que el ayuntamiento ha querido, una cuantía que ella no ha pedido ni discutido. "Han decidido que sea lo mismo que recibe el de Camarón o Paco de Lucía", ha comentado.

Últimos pasos e inauguración

Tras muchas discusiones entre partidos y dirigentes políticos que utilizaron el museo como arma, en 2019 Luis Mario regresó a la alcaldía y se encontró que administrativamente el museo no existía y que el edificio estaba a medio terminar y con muchas deficiencias. Con muchos esfuerzos y dedicación para terminarlo todo, en enero de 2020 se firmó el convenio entre Rocío Carrasco y el ayuntamiento, "un texto trabajado en el que se han hecho todas las cosas que se tenían que hacer". Finalmente, el pasado julio pudo inaugurarse, aunque tras años de problemas y malos usos económicos Chipiona continúa pagando las deudas de las subvenciones que se solicitaron y que tuvieron que devolver.