Por qué hubo tantos retrasos con el museo de Rocío Jurado

Tras más de una década de obstáculos, el pasado julio abrió sus puertas el museo homenaje a Rocío Jurado en Chipiona, tierra natal de la cantante, con un emotivo acto en el que Rocío Carrasco fue maestra de ceremonias. A pesar de que se se ha rumoreado mucho sobre por qué ha habido tantos retrasos con la apertura de este palacio de ferias y exposiciones, no ha sido hasta ahora cuando la hija de la intérprete ha contado los verdaderos motivos de tantos aplazamientos. según su testimonio. "Después de la muerte de mi madre, Amador coge las riendas de ese proyecto porque había estado presente en conversaciones anteriores. Gloria, Amador, José Ortega Cano, José Antonio han estado presionando a la alcaldía, presentándose en el ayuntamiento, yendo a reuniones por cabezonería. No se enteraban de que no les pertenecía hacer eso", ha dicho Rocío, que ha dejado claro que le parecía bien que la familia participara pero que no decidiera.

Rocío además ha explicado que tanto sus tíos como Ortega Cano provocaron que el alcalde se viera en la obligación de tener que darles explicaciones por el mero hecho de ser familia, algo que a ella le ha molestado mucho. "Yo fui quien decidió poner a Amador a trabajar allí", ha dicho la hija de la cantante, que ha añadido que en 2011 mandó todas las pertenencias de su madre al museo avisando a su tío de que quería que hubiera un notario que hiciera un acta de recepción. "Quería que estuviera presente cuando se introdujeran todas las cosas y que tomara nota porque no me fio de Amador. De hecho, creo que aun con el notario, alguna me ha colado", ha comentado la protgonista de En el nombre de Rocío.

Además, Rocío ha asegurado que no entendió nunca por qué todo el mundo decía que ella era la responsable de todos los retrasos que estaban sufriendo en el museo cuando lo único que quería era hacerlo todo legal. "Mientras ocurrían todas estas irregularidades, yo lo único que sé es que de cara a todo el mundo es que la culpable vuelvo a ser yo", ha comentado enfadada la hija de la cantante, que tiene muy claro que su familia también se hubiera aprovechado de este proyecto si hubiera podido. "Se veían todos allí. Amador de director, la otra en el cochecito haciendo la ruta turística, otro con las palomitas... Se veían todos colocados y yo no lo iba a hacer con las condiciones que tiene el museo y las condiciones en las que estaban sus alcaldes", ha dicho tajante la colaboradora de Sálvame, dejando claro que jamás vincularía el nombre de su madre con cualquier cosa que no estuviera dentro de la ley.

En el museo de la intérprete de Como una ola los visitantes podrán ver, entre otros recuerdos y pertenencias, unos 400 trajes de la artista, el piano de cola de la finca de Yerbabuena y los numerosos trofeos y nombramientos. Pero no solo eso, los fieles fans también encontrarán una réplica del monumento de la artista o el mítico coche Mercedes descapotable con el que comenzó a recorrer los escenarios españoles en el año 1961, así como multitud de poemas y versos que están dedicados a la cantante.