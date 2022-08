Amador Mohedano contraataca a Rocío Carrasco con su propio documental

Si hace unos días Rosa Benito mandó un mensaje a través de sus perfiles sociales a su sobrina Rocío Carrasco, ahora Amador Mohedano es quien contrataca a la hija de Rocío Jurado con su propio documental en Youtube. El tío de la que fuera presentadora de Hable con ellas, que se ha grabado en la tumba de su hermana porque quiere ser enterrado allí, ha asegurado que lo que tiene su sobrina es "odio". "No solo con nosotros, sino con todo el mundo. Mi hijo hoy ha estado en casa y me ha preguntado que qué le pasaba a la prima, porque claro, se ha criado con ella. No la reconozco y creo que se le ha ido la cabeza", ha dicho el hermano de la cantante en el canal de JuanjoVlog, donde además ha dejado claro que no cree que Fidel Albiac sea solo el causante de las palabras de su mujer porque al final es ella la que cuenta su versión. "Lo que tiene que llevar ella grabado en el pecho es que ha abandonado a sus hijos. Diciendo eso, lo demás sobra todo", ha añadido.

Rocío Carrasco confiesa las cosas por las que Amador hacía sufrir a su madre

Amador Mohedano ha asegurado que tampoco le sorprende tanto que Rocío Carrasco hable de todos ellos en su documental porque considera que lo peor de todo es que haya "echado a los pies de los caballos" a su hija Rocío Flores. "Me da mucho miedo hablar, pero no vale todo por dinero y por audiencia. No es miedo, es pánico a cómo ha llegado la situación a esto. No tiene freno. ¿Qué hay qué hacer para esto pare? ¿Callarnos? No hay derecho porque me persiguen y no puedo ni ir a comprar el pan", ha dicho el exrepresentante de Rocío Jurado, que ha confesado que no entiende por qué su sobrina ha hablado de la primera novia que tuvo él. Además, el que fuera marido de Rosa Benito no sabe por qué se le ha tachado como un mantenido o por qué la colaboradora de Sálvame habla tan mal de su tía Gloria. Pero no solo eso, Amador ha expresado que su hermana le tenía "vigilado y controlado" porque él era el máximo responsable de la empresa.

"Pero, ¿qué está hablando de que yo me llevaba dinero por detrás? ¡Qué cuente cosas demostrables! Además, ni mi tío Manolín ni sus hijos han tenido relación nunca con mi sobrina. No han pasado ni dos días juntos, como mucho se han saludado por la calle. Están todos manejados. ¡A esta chiquilla qué le pasa!", ha dicho Amador muy enfadado. Pero no solo eso, el tío de la protagonista de En el nombre de Rocío ha aclarado que lo que quería hacer su hermana con el museo, "porque a su hija nunca le diría nada porque no tenían relación con cosas de trabajo", era que si en algún momento se le hacía un reconocimiento a su carrera fuera en Chipiona. "Me tiré dos años ahí trabajando. Está hecho por mí sabiendo cómo le gustaban las cosas", ha expresado el exmarido de Rosa Benito, que además ha revelado que si tuvieron problemas para abrirlo fue por culpa de la Junta de Andalucía. "Yo no tuve nada que ver", ha continuado diciendo, haciendo hincapié en que a su sobrina se "le han cruzado los cables" porque "la han abduccido".

Asombrado con que Rocío Carrasco hable de la herencia de su madre, Amador cree que su sobrina se ha encontrado un camino de sacrificio y trabajo ya hecho. Pero además, el hermano de Rocío Jurado ha afirmado que la que tiene razón sobre las cosas de Pedro Carrasco es Raquel Mosquera. "Con mi cuñado siempre me he llevado bien y lo que Raquel dice es verdad: estuvo un año sin hablarse con él desde que Fidel entró en ese hospital", ha contado el hermano de Gloria Mohedano, que ha asegurado que no tiene constancia de que solucionaran las cosas entre padre e hija. Ha alegado que vive con "temor", y ha asegurado que no sabe "a quién ha salido" su sobrina.

Sobre Rocío, siempre, Amador ha dicho que Rocío y Fidel no estaban mucho por allí, que fue él quien estaba con los músicos y organizándolo todo y que su hermana no estaba tan mala como muchos decían en la prensa: "No estaba al 100%, pero si la hubiera visto muy enferma me la habría llevado y no se habría hecho". Tras terminar la gala, la cantante tuvo que terminar los arreglos del disco que estaban haciendo mientras tenía dolores, pero según el tío de Rocío Carrasco tanto la hija de la artista como su marido sabían el mal estado de salud de la cantante y asegura que aún así la hicieron trabajar. "¡Eso es de maldad! ¿En qué cabeza cabe?", ha dicho el exrepresentante.