El nuevo dardo de Rosa Benito contra su sobrina, Rocío Carrasco

Rosa Benito ha vuelto a enzarzarse contra Rocío Carrasco tras la última emisión de En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental de la hija de Rocío Jurado. La que fuera peluquera de la cantante durante años ha escrito un duro mensaje que iría dedicado a su sobrina junto a una instantánea en la que sale con Amador Mohedano, José Ortega Cano y Paco, el hermano del torero, en Houston, cuando la artista estaba ingresada para seguir el tratamiento tras diagnosticarle cáncer de pancreas. "No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia, de miedo… Para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú. ¡Ay señor... que sabe nadie… que sabe nadie…!", ha puesto la colaboradora de Ya es mediodía junto a un emoticono de un corazón roto.

VER GALERÍA

Quién se ocupó de los gastos de los familiares de Rocío Jurado cuando estaban en Houston

La hija de Rocío Jurado ha contado en En el nombre de Rocío que con el paso del tiempo había llegado a la conclusión de que las intenciones de la familia que viajó a Houston para arropar a su madre no eran las que ella creía. "Todo el mundo estaba en un plan para ver quién sumaba puntos y agradaba más a mi madre, pero a la vez no paraban de pedirle dinero por todo", explicaba en su testimonio durante los meses en los que su madre estaba ingresada. La respuesta de Rosa se ha hecho esperar pero ha sido contundente con un mensaje y una fotografía durante el tiempo que pasó en el hospital oncológico MD Anderson de Houston junto a la intérprete de Como una ola.

Hace algunos episodios del documental, la que fuera presentadora de Hable con ellas habló directamente de la relación con su tía, de la que explicó que tiene muy buenos recuerdos y anécdotas, aunque aseguró que hay una etapa en la que todo cambió. Tras explicar que la enfermedad de su madre provocó que muchos miembros de su familia aprovecharan el momento para buscar nuevas fuentes de ingresos, Rocío Carrasco contó que su la ex de Amador Mohedano protagonizó varios "desplantes" a la artista una vez ya había comenzado su andadura televisiva por los platós de Mediaset. "A ella no puedo decirle nada, quitando algún hecho puntual de la última etapa. Tengo anécdotas, dentro de la propia enfermedad y Houston donde me sacaba una sonrisa, y eso para mí era muy importante. Pero hay una etapa en la que por ese afán de colocarse en ese mundo no estuvo a la altura con ella", expresó.

VER GALERÍA

Así reaccionó Amador Mohedano cuando se enteró de que su sobrina y Fidel Albiac organizaban la última gala de Rocío Jurado

No es la primera vez que Rosa utiliza sus perfiles sociales para dejar dejar algún mensaje después de las emisiones de En el nombre de Rocío. "Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, qué más da lo que el mundo hable de ti... que hablen... que hablen... ¡Eso quiere decir que seguimos cabalgando..! Que te necesitan... que sin ti no son nada", escribió la que fuera mujer de Amador Mohedano junto a una imagen en la que aparecían sonrientes su exmarido, Rocío Jurado y la colaboradora de Telecinco. Unas palabras que llegaron justo en el día en el que se inauguró el museo que se le va a dedicar a la madre de Rocío Carrasco en su localidad natal, Chipiona (Cádiz).