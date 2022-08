Por qué se decidió que Rocío Jurado regresar a España y cómo fueron los últimos días en Montealto

Rocío Jurado regresó a España de su última etapa en Houston en marzo de 2006 en un avión completamente adaptado y medicalizado a sus necesidades porque quería pasar sus últimos días en Montealto y no a miles de kilómetros de su hogar. "En las últimas semanas toda esa esperanza que tenía cuando hizo Rocío siempre (programa especial en TV) se le desmoronó. Tuvo muchas complicaciones estando allí. Un día se moría y al otro no. Era muy duro porque no sabías lo que te deparaba el día siguiente", ha confesado entre lágrimas Rocío Carrasco en el programa En el nombre de Rocío, donde además ha dicho que su madre "no quería morirse fuera de su casa". La hija de la cantante ha expresado además que "gracias a Dios" la artista tuvo una leve mejoría que aprovecharon para traerla a nuestro país. Un traslado que pudo realizarse gracias a Ángel Nieto y Paco Hernando (el pocero), quienes la ayudaron desinteresadamente. "Si no fuera por ellos, mi madre habría muerto fuera de su casa, que era lo que no quería", ha dicho Rocío.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco recuerda los momentos más dolorosos de la enfermedad de su madre

Tras medicalizar también su dormitorio para que no tuviera que estar en el hospital, Rocío Jurado y la familia tuvieron un mes muy complicado y vivieron una situación que la hija de la cantante "no ha querido calificar" porque supone que todas las personas que estaban allí junto a ella lo hacían con su mejor voluntad. "En esa casa estaba José Antonio, Gloria y sus tres hijas y el novio de una de ellas, Juan de la Rosa, Amador, Rosa y sus cuatro hijos. También fans de mi madre, una enfermera a la que estoy muy agradecida. Había muchísima gente, demasiada. Pero sí es verdad que todos los que estaban era con su mejor intención, todos llenos de dolor. Al final también se les iba una hermana, una tía o una esposa. Puede ser que yo considerase que no era lo correcto o lo adecuado, pero en el sentimiento de cada uno no me voy a meter", ha dicho entre lágrimas.

Ya con toda la familia en España, Rocío Carrasco ha contado que su familia ponía muy buena cara a José Ortega Cano pero en realidad le hacía el vacío. "En ese momento no vieron de buena forma el comportamiento que tuvo él con mi madre en esa última etapa de Houston. Por un tema médico de mi madre, ocurre un episodio entre José y yo, que no voy a narrar, pero salió de la habitación replicando", ha comentado la que fuera presentadora de Hable con ellas, quien además ha comentado que en ese momento apareció su tío José Antonio y le dijo que no se preocupara porque si el torero "se ponía tonto" él tenía una carpeta llena de facturas de la finca Yerbabuena.

VER GALERÍA

Así reaccionó Amador Mohedano cuando se enteró de que su sobrina y Fidel Albiac organizaban la última gala de Rocío Jurado

Rocío además ha contado que sí pudo despedirse de su madre, aunque cree que no les hubiera hecho falta por todo el amor que sentían la una por la otra: "Eso era algo que entre nosotras era innecesario. En vida hablamos todo lo que teníamos que hablar. Le dije todo lo que quise. Mi mente estaba en paz con la suya", ha dicho muy emocionada la hija de la intérprete de Como las alas al viento. En esos últimos momentos, también ha contado que pidió a todos los que había en la habitación donde estaba la cantante que se salieran de allí para tumbarse junto a su madre, un momento en el que el corazón de la artista latía muy fuerte. "Ella tenía una lucha que no quería irse. Le hablé muy bajito y le dije: 'Todo está bien. Los niños, yo con Fidel, todos estamos bien. Vete tranquila", ha expresado entre lágrimas Rocío sobre lo último que le dijo a 'la más grande'.