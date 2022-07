Rosa Benito vuelve a reaccionar a las palabras de Rocío Carrasco con un enigmático mensaje

A partir de la muerte de Rocío Jurado el 1 de junio de 2006, la relación entre Rocío Carrasco y Rosa Benito cambió por completo. Sobre ese distanciamiento, así como con el resto de la familia Mohedano, la hija de la más grande, ha hablado largo y tendido en la segunda parte de su docuserie En el nombre de Rocío. Sin una alusión explícita a las declaraciones de su sobrina, Rosa Benito parece haber encontrado la forma de responder a las declaraciones que se van virtiendo en estas últimas semanas. Tal y como hiciese hace unos días, la exmujer de Amador ha lanzado un enigmático mensaje en forma de dardo hacia su sobrina.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco, sobre la relación entre Gloria Mohedano y Rosa Benito: 'Ambas se tiraron bastante tiempo sin hablarse'

"Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, qué más da lo que el mundo hable de ti... que hablen... que hablen... ¡Eso quiere decir que seguimos cabalgando..! Que te necesitan... que sin ti no son nada", escribía la propia Rosa Benito en su perfil público, acompañando a estas letras una imagen en la que aparecían sonrientes Amador Mohedano, Rocío Jurado y la colaboradora de televisión. Unas palabras que llegan justo en el día en el que se inaugura el museo que se le va a dedicar a la madre de Rocío Carrasco en su localidad natal, Chipiona (Cádiz). El comentario ha tenido enseguida multitud de reacciones por parte de los seguidores, pero también ha contado con el apoyo de rostros conocidos como el de su hija Rosario Mohedano, la cual ha contestado con unos símbolos de aplausos y un corazón rojo al final.

VER GALERÍA

¿Ha vuelto con Amador Mohedano? La respuesta de Rosa Benito tras su comentado beso

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano hablaba hace unos días de forma contundente sobre Rocío Carrasco y explicaba las consecuencias que están teniendo sus declaraciones: "No estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Os soy sincera, me he apartado de todo esto y no me gusta ver a la gente sufrir, menos me gusta ver a los míos sufrir por muchas mentiras que se están contando", decía con resignación la sobrina de Rocío Jurado. También, hace dos semanas, Rosa Benito respondía a Rocío Carrasco ante las acusaciones que había vertido sobre su familia, calificándoles como una "jauría": "Una imagen vale más que mil palabras", respondía la exmujer del hermano de la artista, abriendo su álbum más personal y mostrando una serie de fotografías con la que fuera su cuñada.

VER GALERÍA

Las naves que Rocío Jurado dejó en herencia y que 'arruinaron' a Rosa Benito

Por otro lado, las últimas palabras de Rocío Carrasco hacia la colaboradora de televisión han sido acerca de cómo es la relación entre Rosa Benito y Gloria Mohedano: "Rosa no es santo de la devoción de Gloria desde el principio. De hecho, ambas se tiraron bastante tiempo sin hablarse. Realmente la relación de ellos nunca ha sido idílica o muy buena". Cabe recordar que este sábado, a partir de las 21:00 horas de la noche, se inaugura el museo homenaje a Rocío Jurado y a él están invitadas alrededor de 500 personas. Entre los asistentes no se espera que aparezcan los Mohedano, por lo que ni Rosa Benito ni Amador acudirán a la apertura del espacio -lugar en el que se podrá recordar a la artista gracias a las reliquias que se han trasladado al museo-.