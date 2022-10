La respuesta de Rosa Benito tras saber que su sobrina Rocío va a demandarla

Rocío Carrasco anunciaba que iba a tomar medidas legales contra su tía Rosa Benito, después de que esta pusiera en duda la veracidad de una de las facturas que mostró en la docuserie El nombre de Rocío. En el espacio, la hija de Rocío Jurado mostraba los comprobantes de que Rosa Benito, Amador Mohedano y Rosario Mohedano cobraron por su trabajo en Rocío siempre de Televisión Española, a lo que la que fue colaboradora de Ya es mediodía respondía acusando a su sobrina de enseñar documentos falsos. Rocío Carrasco advertía entonces a su tía de que no va a dejar pasar este tema y la va a llevar ante la justicia. “Aviso a navegantes y aviso a Rosa de que voy a emprender acciones legales de forma penal” explicaba, sin comprender cómo puede responsabilizarla de crear un documento falso para engañar a la audiencia.

Rocío Carrasco envía un contundente mensaje a Rosa Benito y el resto de su familia

En sus perfiles la exmujer de Amador Mohedano no se ha referido explícitamente a este movimiento de su sobrina, pero sí que ha escrito unas palabras que cobran bastante significado tras lo sucedido. “Cuando estás en armonía es un placer estar a solas contigo” apunta Rosa, que añade algunas reflexiones sobre el perdón y la paz que se obtiene cuando se está convencido de haber hecho bien las cosas. “Si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño” refleja, un pensamiento al que añade otro del autor William Shakespeare: “El perdón cae como una lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito; bendice al que lo da y al que lo recibe”. Ella comenta esta frase y se confiesa afortunada por lo que tiene: “Agradezco vivir con lo que verdaderamente me hace feliz”.

Amador Mohedano, disgustado, estaría valorando tomar acciones legales

Rosa Benito siempre se ha mostrado conciliadora con su sobrina Rocío, a pesar de que no tienen ahora una relación muy cercana siempre ha asegurado que la quiere mucho, igual que quería a su madre. Se ha manifestado no obstante muy dolida en ocasiones al escuchar algunos de los comentarios que le ha dedicado su sobrina, que sigue relatando los porqués de su desencuentro con los Mohedano en la nueva entrega de su docuserie. Un relato que también está siguiendo Amador Mohedano, al que tampoco han gustado las palabras de su sobrina Rocío en esta última entrega. El hermano de Rocío Jurado respondía así a las cuestiones sobre los documentos que está sacando a la luz su sobrina: “Yo tengo una carta donde le pido a ella mis comisiones y mis cosas y nunca me contestó, entonces yo no voy a decir nada de momento”.

Se ha referido además a la afirmación de su sobrina que dice que solo su hija Rosario y el cobraron en la última gala de la intérprete de Como una ola. “Qué va a decir” dijo molesto, un malestar con el que respondió también a la confesión de Rocío Carrasco de que su madre tenía dinero en el hospital para cubrir los gastos diarios de la familia. “¿En la UCI se va a tener dinero? No voy a decir nada más porque no me vais a creer ninguno, en su momento lo contaré, ahora mismo no voy a decir nada”. Reitera Amador que se siente dolido por la imagen que se está dando de ellos. “Creo que es una injusticia” asegura, confirmando que está valorando tomar acciones legales contra lo que se está diciendo. “Ahí estamos” dice.

Rosa Benito lleva tres meses alejada de la televisión, su último puesto de colaboradora era en el espacio Ya es mediodía, y por ahora no tiene intención de sentarse en un plató. "No es mi momento", explicaba con la voz entrecortada en Fiesta, el programa que el fin de semana presenta Emma García, donde se confesaba disgustada por las cosas que está contando su sobrina. En la docuserie El nombre de Rocío, la hija de la más grande está repasando aquellas cuestiones que la han enfrentado a la familia de su madre a lo largo de los últimos años, un relato que no ha gustado a los protagonistas que siguen desmintiendo algunos de los reproches de Rocío Carrasco.

