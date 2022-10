Rocío Carrasco envía un contundente mensaje a Rosa Benito y el resto de su familia

Rosa Benito lleva tres meses alejada de la televisión y por ahora no tiene intención de sentarse en un plató. "No es mi momento", explicó con la voz entrecortada. Sin embargo, el pasado fin de semana entró por teléfono en Fiesta, el nuevo programa de Emma García, para mostrar su malestar por las declaraciones de Rocío Carrasco en la segunda parte de su documental. "Lo que se está diciendo no es lo que yo he vivido. Yo he vivido otras circunstancias, otros momentos, muy bonitos… lo que se está diciendo no es lo que yo conozco", dijo muy emocionada. "No quería entrar en nada de esto, pero estoy oyendo muchísimas barbaridades", añadió.

- ¿Cuánto costó y quién pagó el tratamiento de Rocío Jurado en Houston? Rocío Carrasco responde

VER GALERÍA

La ganadora de Supervivientes 2011 insistió en que la famosa gala Rocío siempre no se hizo para costear el tratamiento de Rocío Jurado en Houston, sin embargo, su versión que choca frontalmente con la de Rocío Carrasco, que afirma todo lo contrario. "Me duele que se pueda permitir todo esto", confesó. "El problema es que lo cuenta Rocío Carrasco", puntualizó antes de ensalzar la figura de Amador Mohedano como representante de Rocío Jurado. "Su hermana confío siempre en él. Deberían valernos las palabras de Rocío Jurado en las que da las gracias a sus hermanos, Amador y Gloria, y a Juan de la Rosa".

VER GALERÍA

Rosa Benito aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a su sobrina. "Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios de sacarlos adelante. Estoy orgullosísima del padre que han tenido, que ha sido un currante toda su vida", destacó con la voz cada vez más encendida. "Y no quiero seguir porque me conozco, pero yo le respondería a ella y le diría, pero serían unos titulares tan enormes, que es lo que ella está deseando y no lo vamos a hacer. Yo por lo menos ahora mismo no lo voy a hacer", explicó. "No te digo que no lo vaya a hacer mañana, pero voy a dejar que pase un poquito el tiempo", advirtió. Por último, lanzó el siguiente comentario que dejó a Emma García y al resto de colaboradores muy sorprendidos. "A lo mejor son otros los que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar un dinero, ¿vale?", sentenció.

VER GALERÍA

La respuesta de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco no ha pasado por alto la última intervención pública de Rosa Benito. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco cree que las palabras de su tía siguen reflejando "los estigmas de mala madre y mala hija". "Demuestra que lo han hecho siempre y que lo siguen haciendo. La excusa en la primera parte del documental era que no sabían cómo esta. Hoy en día saben cómo he estado, cómo estoy y siguen tirando por lo que a mí más daño me podría hacer en un momento dado", reflexionó.

- Las palabras de José Ortega Cano que hicieron llorar a Rocío Carrasco

- Quién se ocupó de los gastos de los familiares de Rocío Jurado cuando estaban en Houston

"Ahí se sigue demostrando que ella sigue creyendo que eso me va a hacer daño y ya no, vida mía, ya podéis decir lo que queráis que ya los que quedáis retratados de los pies a la cabeza sois vosotros. Ya no hacéis más daño. Porque vosotros lo que queríais era verme en casa, medicada, metida en la cama y callada, ¿verdad? Pues ya no, eso se terminó", manifestó con firmeza. Un mensaje que no solo va dirigido a su tía, sino a toda la familia Mohedano.