Los últimos dardos de Rocío Carrasco contra su familia

Despues de cartorce capículos de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha terminado de contestar a todas esas declaraciones y palabras que su familia ha ido diciendo a lo largo de los años y que no le han parecido justas o le han hecho daño. Una vez que ya ha desgranado los detalles del testamento punto por punto o qué situaciones la dejaron sin palabras con sus tíos, la hija de Rocío Jurado ha asegurado que todos ellos, incluyendo a Antonio David Flores y Raquel Mosquera, son una "banda organizada porque van todos con una misma finalidad y hacen ver a la gente que están unidos". "Van todos en contra de mí. Que se queden todos juntos porque están bien así. Son todos iguales", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, quien además ha asegurado que siempre tuvo muy claro que no iba a invitar a ninguno de ellos a su boda con Fidel Albiac.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco asegura, punto por punto, que estos fueron los motivos que retrasaron la apertura del Museo de Rocío Jurado

Rocío ha asegurado además que desde el día que anunció su enlace, las intervenciones en televisión contra ella fueron creciendo, pero con versiones "distorsionadas y cambiadas". "Desde entonces la forma de ellos fue más violenta y virulenta, porque siempre han hablado delante o detrás lo que ellos han querido", ha dicho la colaboradora de Sálvame, que no ha dudado en contar lo que piensa sobre sus tíos Gloria y Amador. "La considero una mujer maquiavélica que es capaz de urdir, tramar y hacer ciertas cosas de una manera planificada, Amador es un tonto venido arriba. Hará caso de lo que le digan y así contará él en las entrevistas. Además, Gloria no tenía suficiente con ser 'la hermana de', ella siempre quiso ser Rocío Jurado. Tiene que ser muy frustrante el haber estado en la sombra porque la estrella no era ella. Envidia, envidia y envidia porque te has quedado siendo como la hermana mala de Whitney Houston", ha dicho.

Sobre su tía Gloria, la hija de Pedro Carrasco también ha dicho que es una persona "rara, desagradable, arisca y falsa" porque asegura que se comporta de una manera con los más cercanos cuando la realidad es que no es así. "Sabía que tenía que ser de una forma con nosotros porque si no mi madre le quitaba los privilegios que tuviera. No la estoy insultando, la estoy describiendo", ha dicho Rocío, que tiene muy claro que aunque Rocío Jurado hubiera querido decirles a cada uno lo que pensaba de ellos no lo hubiera hecho porque no habría podido vivir con ello. "Amador no sabe pensar, es Gloria la que piensa por él. Él tiene mala leche, pero la que más tiene es ella, entonces él dice lo que ella quiera, pero no sabe ni dónde está parado", ha añadido sobre su tío.

VER GALERÍA

Rocío Carrasco, sobre el accidente que sufrió Ortega Cano: 'Siempre he tenido dentro que algo así iba a acabar pasando'

También ta tenido palabras para Raquel Mosquera, a la que ha pedido los trofeos de su padre, y de la que ha dicho que tiene "mucho que callar". "Ella me va a entender perfectamente porque no es tonta", ha asegurado Rocío, que además ha insistido en que el punto de unión entre la peluquera y su familia siempre ha sido Antonio David Flores. "Son tan sumamente torpes que lo van cascando todo a diestro y siniestro. No puede entrar en cabeza de nadie que ella hable bién de 'el ser' sabiendo la relación que tuvo con mi padre. Pero bueno las hienas son así, se unen y van a por la presa", ha insistido.