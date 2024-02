El mensaje sobre el pasado que Rosa Benito ha escrito en medio del caso de Antonio Tejado

Son momentos complicados para Rosario Mohedano por el caso de Antonio Tejado, con el que se convirtió en madre por primera vez en 2008 de un niño llamado Antonio. El sobrino de María del Monte se encuentra en prisión provisional desde el 12 de febrero por supuesta pertenencia a una banda criminal dedicada a robos con violencia en domicilios, incluído el de su tía. En medio de esta impactante situación, la sobrina de Rocío Jurado cuenta con el completo apoyo de su familia, tal y como ha demostrado su madre Rosa Benito, quien le ha dedicado unas bonitas palabras en las que habla de presente y también de pasado.

-La carta de amor de Rosario Mohedano a su marido en tiempos difíciles

-Quiénes son los padres de Antonio Tejado: el hermano y la cuñada de María del Monte

"Rosario, estoy súper orgullosa de ti, me has enseñado tanto... Y sobre todo me has enseñado a no tener ira ni rencor, a mirar siempre hacia adelante y del pasado quedarnos con lo bueno. Que es mucho", ha dicho la excolaboradora televisiva junto a una imagen en la que aparece con su hija. "Se dice que la familia no se elige, es verdad. Pero si volviera a nacer quiero la misma. Y por supuesto tener los hijos que Dios me ha dado y mis nietos… mis nietos, lo más maravilloso de todo, todo valió la pena", ha añadido.

La hija de Amador Mohedano se mantiene al margen de los problemas legales del que fue su expareja y al que conocía desde niña por la cercanía de sus familias. Su historia de amor acabó apenas tres meses después del nacimiento de su hijo y comenzaba entonces un nuevo capítulo marcado por la enemistad, el cruce de acusaciones y una demanda por parte de Chayo. La cantante rehízo su vida tiempo después con Andrés Fernández, con el que ha tenido a Alejandra (12) y Andrés (10); mientras que Tejado contrajo matrimonio con Alba Muñoz, madre de su hija Emma, nacida en 2012. Ya separado, en los últimos meses había recuperado la ilusión al lado de la influencer y farmacéutica Samara Terrón.

-Antonio Tejado: así ha sido su vida y la estrecha relación con su tía, María del Monte

La declaración de María del Monte ante la justicia y la reacción familiar

Esta misma mañana, María del Monte ha declarado en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla por el asalto que Inmaculada Casal y ella sufrieron en su vivienda de Gines durante la madrugada del pasado 25 de agosto, cuando unos encapuchados se llevaron joyas y dinero en efectivo de una caja fuerte mientras fueron amordazadas y maniatadas, igual que el resto de ocupantes: la hija de la periodista, su yerno y una empleada del hogar. La intérprete de Cántame, acompañada de su pareja, ha asegurado a su llegada: “Estoy tranquila dentro de lo que cabe, volver a revivir esto es muy duro. Esto no es más que una invetigación”.

La artista, que no ha recuperado ninguno de los objetos de gran valor sentimental que se llevaron durante el robo, aseguraba estos días que la situación de su sobrino "es difícil de gestionar" pero se aferra a la presunción de inocencia y confía plenamente en la justicia. María José y Chema, madre y hermano de Antonio, han destacado que son una familia fuerte y unida que pretende seguir adelante con su vida con normalidad y confían en la inocencia del exconcursante de Supervivientes y GH VIP.