Todos los detalles del viaje de los duques de Sussex por Nigeria con escala secreta de Meghan Markle en Londres

El príncipe Harry y Meghan Markle ya se encuentran en Nigeria para hacer un viaje de tres días en una gira con fuerte carácter royal aunque no tiene carácter oficial y que les servirá para conocer a fondo la cultura tradicional del país, entre otras cosas. Los duques de Sussex aterrizaron en tierras africanas procedentes de Londres, donde Meghan había hecho escala y se reencontró con su marido, quien estaba en Reino Unido para participar en el décimo aniversario de los Juegos Invictus. Horas después, los Sussex participaron en su primer acto, donde fueron agasajados con collares tradicionales y con una vistosa ceremonia de bienvenida.

El matrimonio llegó a Nigeria este viernes de madrugada a donde llegó procedente del aeropuerto londinense de Heathrow. En la sala VIP Windsor de la terminal, Harry se encontró con su mujer, quien venía de Los Ángeles (Estados Unidos) sola, ya que sus hijos Archie y Lilibet, no les acompañan en esta ocasión. Ya juntos, según revela el Daily Mail, se embarcaron en un vuelo nocturno de la compañía British Airways con destino Abuya, que sufrió un retraso después de que el piloto titular se pusiera enfermo y tuviera que buscarse un sustituto. La pareja ocupó los asientos de primera clase de un Boeing 777 y estaban separados del resto de pasajeros por una cortina. Meghan vestía pantalones negros y una chaqueta marrón, mientras que Harry llevaba una chaqueta y pantalones oscuros. En la capital nigeriana se cree que se hospedarán en el hotel Transcorp Hilton.

Tras descansar unas horas, los Sussex se han reunido con funcionarios y escolares de la Academia Wuse Lightway, una escuela que cuenta con el apoyo de Archewell, la Fundación que crearon los Duques. Con los niños hablaron de salud mental y Harry contó cómo cuando se pierde a un ser querido no se sabe a quién o a qué recurrir para calmar tanto dolor. "Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible, algo que está en tu mente y que no puedes ver. No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros pero cada persona en esta sala, de la más joven a la más mayor, cada persona tiene salud mental", dijo Harry.

Por la tarde, ya con un atuendo más formal, han sido recibidos en el sede del Cuartel General de Defensa nigeriano. Para la cita Meghan Markle ha apostado por un traje blanco que después decoró con una vistosa pulsera de flores, probablemente un obsequio. Después se reunirán con militares heridos que se recuperan en un hospital. También acudirán a una charla de la organización benéfica Nigeria: Unconquered, que colabora con los Juegos Invictus, así como una recepción donde se homenajeará a las familias de militares.

Meghan en solitario será coanfitriona de un evento de liderazgo femenino que contará con la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio. El domingo, último día de su visita, la pareja asistirá a un campamento de baloncesto con los Gigantes de África, a la que le seguirá una recepción cultural y un evento de polo en el que se recaudarán fondos.

El significado de Nigeria para los Sussex

Este desplazamiento es el primero que realizan juntos a la zona como pareja. Nigeria es un país significativo para ambos, ya que Meghan animó al equipo nacional en los Juegos Invictus del año pasado e incluso recibió su propio nombre en la lengua local, Amira Ngozi Lolo, que significa princesa guerrera de leyenda bendecida y esposa real.

El capitán del equipo nigeriano manifestó a HELLO! sobre Meghan que “ella tiene un vínculo sentimental con Nigeria, por lo que se nos ocurrió darle un nombre. Es maravillosa, simplemente maravillosa. La forma en que abrazó su herencia nigeriana significó mucho para nosotros y es el mensaje que llevamos”. Hay que recordar que Meghan reveló en 2022 en su podcast que tiene un 43% de raíces nigerianas después de realizarse una prueba genética.

Este desembarco en el continente africano se produce después de que el príncipe Harry participara en un servicio religioso en la catedral de St Paul de Londres para enmarcar el décimo aniversario de los Invictus. El acto tuvo lugar el miércoles y no estuvo presente ningún miembro de la Familia Real británica, pero sí acudieron sus tíos de la familia Spencer, los hermanos de la princesa Diana de Gales. A solo tres kilómetros de esta iglesia, los reyes Carlos y Camilla, junto con otros miembros de los Windsor, participaban en una fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham. Finalmente, el monarca y su hijo menor no se vieron. Sus tíos maternos no han faltado a ninguna de las grandes citas de Harry, a pesar de que ya no vive en Estados Unidos, como ha sido su boda o los bautizos de sus hijos, y su relación sigue siendo estrecha.

Antes de reencontrarse con su mujer y tras la misa en la catedral, el príncipe Harry realizó una visita sorpresa a Scotty’s Little Soldiers, en Londres, que da soporte a los hijos cuyos padres han muerto en actos militares. El Duque derrochó simpatía y estuvo pasado un buen rato con los niños y adolescentes, a la vez que escuchó a las familias que tienen que vivir con la pérdida de uno de sus miembros.