Archie, el príncipe de Reino Unido que casi no ha pisado suelo británico, cumple cinco años Aunque nació en Londres, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle solo vivió durante un año en Gran Bretaña

El príncipe Archie de Sussex, hijo mayor del príncipe Harry y de Meghan Markle, cumple este lunes cinco años coincidiendo con el primer aniversario de la coronación de su abuelo, Carlos III. El pequeño nació en Londres, pero casi no ha pisado suelo británico y tan solo vivió un año en Reino Unido antes de que sus padres decidieran salirse de la Familia Real británica y emprender una nueva vida en Estados Unidos, donde nació su segunda hija, Lilibet, que el 4 de junio cumplirá tres años. Al otro lado del Atlántico, el pequeño, muy parecido a su padre con su característico cabello pelirrojo se ha criado prácticamente en el más completo anonimato, algo que sus padres siempre quisieron para su familia y que, según ellos, era imposible en Inglaterra.

Lo cierto es que todo lo que rodea la actual vida de Archie es un misterio. Las últimas imágenes que sus padres han facilitado de su primogénito son de diciembre de 2022, cuando vio la luz el documental Enriquey Meghan para Netflix en el que nos mostraron la intimidad de su hogar y los primeros años de su pequeño en los que se le veía la cara por completo. Sin embargo, en los fotogramas que corresponden a un tiempo más actual, los planos son lejanos o están tomados de espaldas, lo que nos impidió ver cómo va evolucionando su carita. Antes, en la Navidad de 2021, los duques de Sussex felicitaron la Navidad con una tarjeta en la que aparecían juntos por primera vez los cuatro y en la que aparecía Lilibet, que tenía entonces seis meses.

Los desplazamientos exprés de su padre

Desde 2020, cuando era un bebé, Archie apenas ha pisado Reino Unido, aunque ocasiones no le han faltado. Una de las más sonadas fue su ausencia, junto con la de su madre y su hermana, en la coronación de su abuelo. Se justificó porque su cumpleaños y la unción del nuevo monarca coincidieron en el mismo día y el pequeño iba a disfrutar de una fiesta en su casa de Montecito (California). De hecho, su padre voló a Londres en un viaje exprés en el que solo estuvo durante unas horas en el país que le vio nacer. Rápidamente, regresó a Estados Unidos y gracias al cambio horario no se perdió nada de la celebración del pequeño.

Tampoco hay constancia, salvo la princesa Eugenia, que alguno de los Windsor haya visitado a la familia Sussex en su hogar al otro lado del charco. A pesar de todo, el pasado 14 de noviembre Archie y Lili grabaron un vídeo cantando el cumpleaños feliz a su abuelo y no ha trascendidp en los últimos meses que haya mantenido contacto de algún tipo con sus tíos, los príncipes de Gales.

El próximo viaje a África que se perderá

Los duques de Sussex parece que no tienen mayor interés en acercar al pequeño a sus raíces británicas y dada la distancia entre ambos países, no están dispuestos a alterar la rutina de sus pequeños con vuelos transoceánicos. Así, el príncipe Harry regresará a Londres en solitario este miércoles con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus y después se unirá a su mujer en un viaje por Nigeria, donde no está previsto que los niños participen.

Otro de los motivos que ha hecho que a Archie no se le haya visto en Inglaterra es el tema de la seguridad. Es algo que preocupa mucho al príncipe Harry, quien vivió en su infancia y adolescencia la intrusión de la prensa sensacionalista en su esfera más privada. Además, a raíz de dejar de ser miembro de la Familia Real británica, el hijo menor del rey Carlos ha perdido la protección policial de la que gozaba en Reino Unido, lo que le hizo emprender un litigio contra el Ministerio del Interior. En más de alguna ocasión ha dicho que tiene miedo de estar en tierras británicas porque ni Archie ni Lilibet pueden sentirse como en casa al no poder mantenerlos seguros.

Así las cosas, lo poco que conocemos del príncipe Archie de Sussex es gracias a las contadas declaraciones que hacen sus padres al respecto. El pequeño va al colegio desde hace dos cursos y le encanta dar de comer a las gallinas que tienen en su mansión. Meghan contó a finales de 2023 que a su hijo mayor le apasiona la fotografía y es todo un experto en cámaras. “Le compré una, pero me dijo que no era un Leica”, aludiendo a la prestigiosa marca alemana de dichos aparatos. Archie está acostumbrado a relacionarse con el mundo de la fotografía, pues su madre es muy amiga de Misan Harriman, un prestigioso fotógrafo, que ha retratado buena parte de los grandes momentos de los Sussex. En una de las visitas de Harriman a casa de Meghan, Archie se quedó maravillado con los utensilios que el retratista usaba. “Has sido una gran inspiración para él”, le dijo la Duquesa. Días después, los cuatro disfrutaron de una escapada prenavideña bajo el sol de Costa Rica, de la que no trascendieron imágenes.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor nació el 6 de mayo de 2019 en Londres y ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono británico. Fue bautizado por Justin Welby, arzobispo de Canterbury, el 6 de julio de 2019 en la capilla del Castillo de Windsor con agua del río Jordán. Llevó una copia del faldón de encaje y satén que utilizó la hija mayor de la reina Victoria y con la que han recibido las aguas bautismales muchos de los bebés Windsor.

