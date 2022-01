El príncipe Harry y Meghan comparten la primera imagen de su hija Lilibet

Faltaba por llegar su felicitación navideña y no ha defraudado. Los duques de Sussex han sido de los últimos en desear unas felices Fiestas, pero la espera ha merecido la pena. Este año han elegido una imagen en la que aparecen con sus dos hijos Archie, de dos años y medio, y Lilibet, de seis meses. Es la primera vez que se ve a la bisnieta de Isabel II, que a diferencia de su hermano nació en los Estados Unidos, en una bonita instantánea familiar en la que también se aprecia lo mucho que ha crecido Archie, que ya tiene el mismo color de pelo que su padre. El retrato se inmortalizó este verano en la casa de Santa Bárbara (California) en la que la pareja ha formado su familia y fue realizada por Alexi Lubomirski, que ha captado otros momentos importantes de los Sussex como su compromiso o las fotos oficiales de su boda.

La imagen acompaña una felicitación en la que se lee: "Felices vacaciones" y en la que se recalca que la fundación Archewell, que fundaron los Duques, está apoyando a organizaciones que ayudan a familias. "Este año 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Os deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili.

En la composición se ve a Harry, Meghan y a Archie con vaqueros. En el caso del Príncipe con un roto en la rodilla. La Duquesa lleva un jersey oscuro y eleva a su hija por los aires, que va vestida de blanco. Mientras que Meghan lleva zapatos, su marido y su hijo van descalzos. El Príncipe ha posado con una camisa en tonos azules mientras que el pequeño, que tiene un adorable cabello pelirrojo, lleva una camisa blanca. En todo este tiempo que hemos estado sin ver imágenes de Archie se aprecia lo grande que se ha hecho. Ha pasado de ser un bebé a convertirse en un niño y está de lo más simpático. La pequeña Lili, como la llaman sus padres, también parece una niña de lo más risueña.

Lilibet nació el pasado 4 de junio en el Santa Barbara Cottage Hospital y sus padres anunciaron dos días después del alumbramiento la feliz noticia de su llegada al mundo. La pequeña lleva el nombre de su bisabuela, la Reina, cuyo apodo familiar desde niña es Lilibet. Actualmente ocupa el octavo lugar en la línea de sucesion al trono británico. La intención del Príncipe y la Duquesa siempre ha sido alejar a sus hijos del foco mediático y dejarles crecer de la manera más privada posible. El año pasado los Sussex felicitaron la Navidad con un dibujo basado en una fotografía familiar tomada por la madre de Meghan, Doria Ragland, en el jardín de su casa en la que también aparecían los perros de la familia Guy y Pula.

