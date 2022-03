Un nuevo libro asegura que el heredero fue quien se interesó por la apariencia de su nieto ¿Preguntó el príncipe Carlos por el color de piel de Archie? La respuesta desde Palacio Meghan Markle contó el pasado marzo, durante una entrevista que concedió a Oprah Winfrey, que cuando estaba embarazada hubo 'preocupaciones sobre lo oscura que podría ser la piel de mi hijo', aunque no reveló el nombre de las personas de la Familia Real que hablaron sobre ello

La polémica entrevista de televisión que los duques de Sussex concedieron el pasado marzo a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey vuelve a estar de actualidad. ¿El motivo? La publicación de un nuevo libro sobre la Familia Real británica en la que se señala al príncipe Carlos, heredero al trono, como el autor de los comentarios sobre el color de piel que tendría su nieto Archie, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle. Un portavoz de Clarence House, la residencia oficial del príncipe de Gales, ya se ha apresurado a desmentirlo y ha dicho que es “ficción y que no merece más comentarios”. Se da la circunstancia que el primogénito de Isabel II se encuentra estos días fuera de Reino Unido. Concretamente está de viaje en Barbados que este martes se convertirá en República y dejará de tener a la soberana inglesa como jefa de Estado. Carlos de Inglaterrra ha acudido a los actos de transición del sistema político de este país caribeño.

Christopher Andersen, el autor de Hermanos y esposa: dentro de las vidas privadas de Guillermo, Kate, Harry y Meghan, asegura en su obra que el príncipe Carlos hizo esos comentarios en noviembre de 2017, cuando se anunció el compromiso de los duques de Sussex. “Me pregunto como serán los niños”, es lo que según el escritor dijo el príncipe Carlos, tal y como recoge Page Six, que ha tenido acceso a algunos extractos del volumen, que saldrá a la venta este martes. La respuesta de su mujer,la duquesa de Cornualles, que pareció un tanto desconcertada fue la siguiente: “Bueno, será absolutamente hermosa, estoy segura” a lo que su esposo añadió: “Me refiero a ¿cuál crees que podría ser la piel de sus hijos?”. Ante estas afirmaciones, el entorno del heredero ya se ha encargado de desmentirlas. El escritor no dice que el príncipe de Gales sea el miembro de la realeza al que los Sussex acusaron de racismo en su entrevista con Oprah Winfrey.

En su conversación por televisión Harry y Meghan acusaron a un miembro de la Familia Real, entre los que no se encontraban ni la reina ni Felipe de Edimburgo, de esos comentarios sobre el futuro bebé real, que nació el 6 de mayo de 2019. “Cuando estaba embarazada, hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel de mi hijo cuando naciera”, dijo la Duquesa y lo confirmó después Harry. En aquella ocasión no quisieron revelar los nombres porque “sería demasiado dañino para ellos". Meghan añadió que nunca le dieron una explicación y que estaba molesta porque “el primer miembro de color en esta familia no recibió el título de la misma manera que otros bisnietos”.

Tras la polémica entrevista, las reacciones por parte de los Windsor no se hicieron esperar y el príncipe Guillermo dijo en su momento que “no somos para nada una familia racista”. También dijo sobre su hermano Harry que “aún no he hablado con él pero lo haré”. También Isabel II reaccionó 48 horas después de las declaraciones de los Sussex con el siguiente comunicado: “Toda la familia está apenada al conocer hasta que punto han sido difíciles los últimos años para Harry y Meghan. Los temas que se han tratado, sobre todo en el aspecto racial, son preocupantes. A pesar de que algunos recuerdos de lo ocurrido pueden variar, se toman muy en serio y se tratarán de manera privada por la familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia”. En este nuevo libro se señala que el príncipe Harry se indignó cuando su hermano le cuestionó lo rápido que iba su relación con Meghan y que le dijo: “¿Quién diablos te crees que eres?”. El conflicto surgió en septiembre de 2017 cuando Harry estaba a punto de pedirle matrimonio a su novia y su hermano le dijo que “¿Por qué apresurar las cosas?”

En Hermanos y esposa: dentro de las vidas privadas de Guillermo, Kate, Harry y Meghan también se señala que un desaire de la soberana inglesa fue el desencadenante de que los duques de Sussex se alejaran de la monarquía inglesa. La decisión de la monarca de eliminar una foto de Harry, Meghan y Archie en su discurso navideño de 2019 provocó su marcha. Según el libro, la soberana británica pidió a un asistente que moviera la fotografía de su nieto y su familia. En el libro, una fuente dice: “Miró las mesas donde estaban colocadas las fotografías que había seleccionado con tanto cariño. Todos estaban bien menos uno, dijo la Reina”. Luego señaló el retrato de los Sussex y dijo: “Supongo que esta no la necesitamos”. A este respecto, un portavoz de la Reina ha dicho a The Post que “No comentamos sobre libros de este tipo, ya que hacerlo corre el riesgo de darle algún tipo de autoridad o credibilidad”. Este desaire sentó como un jarro de agua fría a Harry que le confesó a un amigo que sentía como si él, Meghan y Archie fueran la borrados de la familia”, se manifiesta en el libro.

La aparición de esta obra se produce después de que la semana pasada se emitiera la primera parte de un documental sobre los príncipes Guillermo y Harry y su relación con la prensa, que emitió la BBC. La Familia Real británica está en pie de guerra contra la televisión pública del país porque se le ha negado a la soberana que vea el contenido antes de su emisión. La Casa Real tildó de “exagerado e infundado” el documental. De momento esa emisión ya ha tenido ciertas consecuencias ya que la cadena no emitirá el concierto de Navidad en la Abadía de Westminster, sino que lo hará ITV.