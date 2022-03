La notable ausencia de los Sussex y la alusión al 'bache de 2019' en el discurso de Navidad de Isabel de Inglaterra

No se ha emitido todavía y ya está dando que hablar el mensaje de Navidad de este año de Isabel de Inglaterra. La soberana británica reconocerá “el bache de 2019” en su discurso, que como es tradición se transmitirá en varios canales de televisión a las 3 de la tarde del día 25 de diciembre. Se cree que con esta expresión alude a desacuerdos políticos en el Reino Unido, pero quizás también a algunos desafíos dentro de su propia familia. La reina Isabel hará hincapié en el alcance de los “pequeños pasos”, que en última instancia pueden llegar a zanjar “diferencias del pasado”, al recordar el 75º aniversario del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial y cómo los antiguos “enemigos jurados” se unieron en conmemoraciones amistosas para marcar el hito.

La soberana se dirigirá a los telespectadores de la nación y de la Commonwealth con estas palabras: “Con motivo del 75º aniversario de esa batalla decisiva, en un verdadero espíritu de reconciliación, aquellos que anteriormente habían sido enemigos jurados se unieron en conmemoraciones amistosas a ambos lados del Canal, dejando atrás las diferencias del pasado. Al estar dispuestos a superar las diferencias del pasado y a avanzar juntos, honramos la libertad y la democracia que una vez desdeñamos a un coste tan alto”.

Durante su discurso de Navidad, la reina Isabel hará referencia a la vida de Jesús y a la importancia de la reconciliación: “...cómo los pequeños pasos dados en la fe y en la esperanza pueden superar diferencias enquistadas durante mucho tiempo y divisiones profundamente arraigadas para traer armonía y comprensión... El camino, por supuesto, no siempre es llano y puede que a veces este año se haya sentido bastante irregular, pero pequeños pasos pueden hacer un mundo de diferencia”.

Tan importante como el contenido son las formas y este año en concreto ha sido muy comentada la puesta en escena del tradicional mensaje de la soberana británica. El discurso, producido por la BBC, fue grabado en el salón verde del Castillo de Windsor después de las Elecciones Generales, pero antes de la hospitalización del príncipe Felipe, que ya ha sido dado de alta a tiempo de disfrutar en familia la Navidad en Sandringham.

La soberana pronuncia su discurso sentada frente a su escritorio, adornado para la ocasión con algunas fotografías de algunos miembros de su familia (y no de algunos otros de los que se esperaban), ante un majestuoso árbol de Navidad como telón de fondo. Una de las imágenes más vistosas de las escogidas muestra a los Duques de Cambridge y a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, montados en una motocicleta con sidecar, una estampa estival que ha sido elegida para la felicitación de Navidad de la familia.

Otras fotografías familiares que se pueden ver en el escritorio incluyen una de Carlos de Inglaterra con la Duquesa de Cornualles, con motivo del 50.º aniversario de la investidura del Heredero como Príncipe de Gales, otra del Duque de Edimburgo y una imagen en blanco y negro del padre de la reina Isabel, el rey George VI, cuando dirigía un mensaje de esperanza y tranquilidad al pueblo británico en 1944. No hay ni rastro de los Duques de Sussex ni del pequeño Archie en el año de su nacimiento para desconcierto de muchos. Casualidad o no, quién lo sabe. Pero el mensaje de paz de Su Majestad no alberga opción al desencuentro esta Navidad.