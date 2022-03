La reina Isabel II va a misa mientras el Duque de Edimburgo sigue hospitalizado

Pese a las circunstancias, Isabel II de Inglaterra seguirá adelante con las celebraciones. Este domingo asistía al primer servicio religioso de su Navidad en Sandringham, tal y como era deseo del propio Duque de Edimburgo, que permanecería al menos una noche más en el hospital. La soberana estuvo arropada por el Conde y la Condesa de Wessex y sus hijos, lady Louise y el vizconde Severn, a su llegada a la iglesia de Santa María Magdalena en la tradicional cita. La reina Isabel vistió festiva la ocasión con un traje verde, aunque las fiestas adquirirán sentido completo con la vuelta a casa del Duque.

VER GALERÍA

El Duque de Edimburgo hospitalizado mientras Isabel II llega en solitario a Sandringham

Pañuelo en ristre y viaje en tren: Isabel II ya está de vacaciones de Navidad

¡Un minichef en Palacio! George de Cambridge conquista con su receta del pudding navideño

La condesa Sophie se resguardó de los primeros fríos del invierno con un abrigo blanco, un sombrero con adorno de plumas y unos pantalones de pata ancha de color grosella. El hijo pequeño del príncipe Eduardo fue un apuesto caballero a sus 12 años. Y es que el vizconde James no descuidó ni la etiqueta, con un traje azul marino con corbata, ni la cortesía del príncipe, abriendo la puerta del coche a las damas. También su hermana mayor, de 16 años, dio muestras de una elegante lady con un abrigo azul hielo y tupidas medias negras.

VER GALERÍA

Los Wessex se unieron a la reina Isabel tras tener la certeza de que el príncipe Felipe no abandonaría el Hospital Rey Eduardo VII en Londres, donde permanecía ingresado desde el viernes. Un comunicado oficial confirmó que el marido de la soberana se encontraba en observación en dicho hospital en relación con una afección preexistente para la que recibiría tratamiento. Un portavoz del Palacio de Buckingham insistió en que la condición del Príncipe de 98 años de edad no se considera grave ni una emergencia y que su ingreso estaba planificado con antelación, por lo que no fue trasladado en ambulancia: “La hospitalización es una medida de precaución aconsejada por el médico de Su Alteza Real”.

La semana de la hospitalización de su marido, en la que además la reina Isabel comenzaba sus vacaciones, ha sido especialmente ajetreada. Como suele pasar en las vísperas de tan señaladas fechas, a los últimos compromisos oficiales se sumaba la organización de dos fiestas prenavideñas antes de cerrar definitivamente la apretada agenda oficial hasta el año nuevo. El lunes celebraba el tradicional cóctel de agradecimiento al trabajo de todo el año del personal de la casa y el miércoles acogía un almuerzo de Navidad con miembros de su familia en el Palacio de Buckingham.

VER GALERÍA

Por el momento se desconoce si el príncipe Felipe, que ha estado combatiendo una especie de gripe durante varias semanas con la mala fortuna de una nueva recaída, será dado de alta para celebrar con sus seres queridos esta Nochebuena y Navidad en Sandringham. La Familia Real británica coloca tradicionalmente el 24 de diciembre sus regalos, que intercambia a la hora del té, y el día 25 los Windsor asisten juntos al servicio religioso matutino en la cercana Iglesia de Santa María Magdalena. Las últimas noticias sobre el estado de salud del príncipe Felipe han tenido como portavoz especial al príncipe Carlos durante su visita al pueblo de Fishlake con motivo de las inundaciones de este año. El Heredero ha dicho que su padre está “muy bien” atendido en el hospital, donde lleva cuatro días ingresado, pero no reveló si estaría en casa a tiempo para disfrutar en familia las primeras veladas de la Navidad. Lo que parece seguro es que no habrá visitas al hospital.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!