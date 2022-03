La felicitación navideña de Harry, Meghan y Archie ¡no puede ser más adorable!

Si el año pasado eligieron para desearnos unas felices fiestas una foto inédita (y muy romántica) del día de su boda, este año los Duques de Sussex han vuelto a enamorarnos con una postal navideña que tiene un protagonista indiscutible: su hijo Archie. El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido romper la 'tradición' de elegir una foto posada y mirando fijamente a cámara, como suelen hacer.

Su gesto no puede ser más entrañable, mientras sus padres no pueden contener la risa al ver esta escena tan simpática. "Compartimos la tarjeta de Navidad más dulce de nuestro presidente y vicepresidenta, el duque y la duquesa de Sussex. ¡Feliz Navidad a todos!", es el mensaje que acompaña el post que no han compartido en su cuenta oficial de Instagram, sino en el perfil de The Queen's Commonwealth Trust. Además de elegir una foto diferente y más informal, Harry y Meghan también han querido modernizar esta tradición enviando una tarjeta en formato animado, ya que tiene algunos destellos en movimiento. "Este año hemos elegido enviar nuestra felicitación de manera electrónica", puede leerse en la parte inferior de la foto.

La ocasión lo merecía y es que no solo se trata de su primer christmas desde que son tres, sino que van a ser las primeras navidades para el pequeño Archie, que tiene siete meses. Además, también han decidido que sea en blanco en negro, a diferencia de la de los Duques de Cambridge y sus hijos, o la del príncipe Carlos y su mujer, la Duquesa de Cornualles, que suelen ser siempre a color.

Para inmortalizar este momento tan especial, la encargada fue la actriz Janina Gavankar, que es amiga de Meghan desde hace años, mucho antes de que la protagonista de Suits se convirtiera en miembro de la realeza británica. De hecho, Gavankar fue una de las invitadas al enlace de los Duques de Sussex que se celebró el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y utilizó sus redes sociales para compartir varias imágenes. "Justo antes de ver a nuestros amigos unir sus corazones para siempre", fue uno de los mensajes que publicó por aquel entonces.