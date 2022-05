Todo lo que sabemos de Archie, hijo de los duques de Sussex, al que solo hemos visto en 14 ocasiones

En casa de los duques de Sussex se vive este viernes un día muy especial ya que hace tres años que su vida cambió por completo con la llegada al mundo de su primer hijo. Hace 36 meses que el príncipe Harry y Meghan Markle dieron la bienvenida en el hospital de Portland, en Londres, a Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien celebra su tercera vuelta al sol y al que apenas hemos podido ver. Son contadas las ocasiones en las que el hijo de Carlos de Inglaterra y su mujer han mostrado al pequeño. Catorce veces para ser exactos, pero a través de la boca de sus orgullosos padres hemos ido conociendo distintos detalles sobre niño, sobre sus gustos y sobre cómo se va conformando su personalidad.

Archie, a quien su madre llama cariñosamente con el apodo de 'Bubba', como se desveló durante el primer viaje que hizo a Sudáfrica con apenas cuatro meses de vida, es un precioso y sonriente niño pelirrojo. En su primer cumpleaños pudimos ver en un vídeo como comenzaba a balbucear mientras leía un libro junto a su madre y su padre inmortalizaba el momento. Un mes después de soplar su primera vela ya se arrancaba con sus primeras palabras. Entre ellas estaban: "papá", "mamá" y "abuela", algo que emocionó especialmente al príncipe Harry cuando le escuchó decirla señalando el retrato de su madre, la princesa Diana, tal y como desveló el príncipe Harry en el quinto episodio de su nueva serie documental de Apple TV, The Me You Can't See.

Además, entre los primeros vocablos que pronunció el bebé también se encontraban "libro", "perro". En una entrevista que el nieto de Isabel II hizo con James Corden desveló que el niño, que entonces tenía más de un año y medio, ya era dueño de "una personalidad asombrosa, está graciosísimo y enlaza dos y tres palabras", relataba su papá al presentador de The Late Late Show of James Corden. "Ya está cantando canciones. Su primera palabra fue 'cocodrilo', tres sílabas", explicaba orgulloso.

Durante el transcurso de la citada charla con James Corden, el príncipe Harry también desveló alguno de los gustos culinarios de su pequeño. Sobre todo nada más levantarse. "Mi abuela nos preguntó qué quería Archie para Navidad y Meg dijo una máquina para hacer gofres. Nos la envió y ahora para el desayuno Meg prepara una riquísima mezcla orgánica en la gofrera, le da la vuelta y listo. A él le encanta. Archie se despierta por la mañana y lo primero que dice es: 'gofre'", le contó a su amigo.

No es de extrañar que entre las primeras palabras que salieron de su boquita estuvieran los nombres de algunos animales porque al pequeño le gustan mucho. Durante la entrevista que su madre dió a Ellen Degeneres pudimosver una imagen donde Archie ejercía como granjero y le daba a de comer a las gallinas que tienen en su casa de Montecito, en California. Dentro del gallinero había un letrero que decía 'Archie‘s Chicken Inn, fundado en 2021', en su honor. Además, a Archie le gusta jugar con las dos mascotas de la familia, un beagle llamado Guy y un labrador negro llamado Pula

Archie tiene el privilegio de tener un libro en el que es el protagonista, y no solo eso, sino que además puede presumir de que lo ha escrito su mamá. Se trata deThe Bench, un cuento que narra el vínculo paterno-filial desde los ojos de una madre e incluye ilustraciones en las que aparecen reflejados su marido, el pequeño Archie y también ella y su bebé. Tal y como confesó la duquesa de Sussex el niño sabe que aparece en él y reconoce a sus dos mascotas de la familia. "En la primera página que abre, ve a nuestros perros y dice: '¡Ese es Pula! ¡Ese es Guy!'", dijo emocionada en el programa de Ellen DeGeneres.

El primogénito de los duques de Sussex es un niño espabilado y despierto. Con un añito comenzó a explorar el mundo y se lanzó a dar sus primeros pasos durante la cuarentena en 2020. Meghan Markle y el príncipe Harry confesaron en una entrevista con la activista pakistaní Malala Yousafzai como sucedió todo: "Ambos estábamos allí para sus primeros pasos, su primera carrera, su primera caída, su primer todo" dijo el hijo de Diana de Gales, a lo que Meghan añadió que "ha sido un gran momento en familia".

Los duques de Sussex quieren que sus hijos se eduquen lejos del foco mediático. El pequeño Archie ya ha comenzado a ir a la escuela y le encanta ser el hermano mayor de la pequeña Llibeth, quien nació el pasado mes de junio. La niña acaba de comenzar a dar sus primeros pasos y trata de seguir el ritmo del primogénito. Aunque al pequeño aún le quedan algunos años para decidir cuál va a ser su futuro profesional, parece que ya va teniendo algunas ideas de lo que le gustaría. "Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser cuando crezca, algunos días es astronauta, otros días es piloto, un piloto de helicóptero obviamente" comentó el nieto de Isabel II en el discurso de apertura de los Juegos Invictus que se celebraron el pasado mes de abril en La Haya. A lo que añadió que: "Pero lo que le recuerdo es que no importa lo que quieras ser cuando crezcas, el carácter es lo que más importa", afirmó.

