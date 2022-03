Meghan Markle habla de la 'historia de amor' y los guiños familiares que esconde su debut como escritora

Dos semanas después de convertirse en mamá por segunda vez con la llegada al mundo de Lilibet Diana, hemos vuelto a escuchar a Meghan Markle. Este domingo se ha emitido la charla que la duquesa de Sussex tuvo con la periodista Samantha Balaban muy poco antes de tener a su niña en el famoso programa de podcast NPR Weekend. La conversación que ambas han mantenido, sin embargo, es muy distinta a la polémica entrevista que hizo meses atrás con Oprah Winfrey ya que ahora la mujer del príncipe Harry no ha hecho referencias a la Familia Real británica. En esta ocasión se ha centrado en dar nuevos detalles de The Bench, el libro infantil que publicó solo cuatro días después del nacimiento de su niña y que es autobiográfico. No en vano, narra el vínculo paterno-filial desde los ojos de una madre e incluye ilustraciones en las que aparecen reflejados su marido, el pequeño Archie y también ella y su bebé.

Meghan ha recordado que el inicio de esta aventura literaria se remonta a dos años atrás, cuando se le ocurrió regalar a Harry en su primer Día del padre algo sentimental: un banco en el que pasar tiempo con Archie y en cuyo respaldo colocó una placa en la que grabó el siguiente mensaje: "Este es tu banco, donde comenzará la vida. Para ti y nuestro hijo. Nuestro bebé, nuestra familia". Gracias a esas palabras que escribió tuvo la idea de ponerse frente a una hoja en blanco para escribir The Bench, un libro que define como una historia de amor. "Realmente se trata de crecer con alguien y tener esta conexión profunda y esta confianza para que, sea en los buenos o en los malos momentos, sepas que tenías a esta persona. Espero que la gente pueda ver esto como una historia de amor que trasciende la historia de mi familia", ha indicado.

La nuera del príncipe Carlos, heredero al trono británico, espera que cualquier familia que lea este cuento pueda sentirse reflejada en él, pero no niega que se ha basado en el día a día de su familia para escribirlo con ayuda de Christian Robinson, quien se ha encargado de las ilustraciones. "Especialmente en este último año creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de lo mucho que sucede en la tranquilidad", explica. "Mirar desde la ventana y ver a mi esposo mecerlo para dormirlo o cogerlo... Esas experiencias vividas, desde mi observación, son las cosas que inspiraron", añade la exprotagonista de la serie Suits.

El recuerdo de Diana siempre presente

El libro con el que Meghan hace su incursión en la literatura infantil no solo refleja la cotidianidad de su familia, con la que lleva algo más de un año instalada en California, sino que también incluye algunos guiños. Cabe destacar que en algunas de las ilustraciones aparecen pintadas unas flores llamadas popularmente nomeolvides, las favoritas de su suegra, la princesa Diana de Gales, las gallinas que tienen, sus mascotas... También vemos a un militar abrazando a su hijo mientras su mujer llora desde la ventana. Está basado en una conversación que tuvo una vez con un sargento de Texas, quien le contó que no pudo enseñar a su niño a jugar a la pelota porque estaba en Afganistán de servicio.