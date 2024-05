Nieves Álvarez: 'Los estereotipos de que solo se puede ser modelo si eres joven están obsoletos'

«Me siento orgullosa de lo que he conseguido. Detrás hay mucho trabajo, inquietudes, alegrías... pero, sobre todo, no he perdido las ganas de seguir aprendiendo y mejorando», señala Nieves Álvarez al echar la vista atrás con motivo de su 50 cumpleaños. «Está siendo un año especial, pero en la vida hay que celebrar y agradecer todo», añade la top model, que parece que hubiera hecho un pacto y los años pasaran de largo para ella. Sin embargo, tan honesta como guapa, reconoce que se mantiene así de bien gracias a «la rutina y la constancia».

Vive una etapa muy feliz en lo personal, gracias a sus tres hijos, Adriano y los mellizos Brando y Bianca, y a su relación sentimental con el empresario Bill Saad. También se encuentra en la plenitud profesional, desarrollando varias facetas, y como modelo, la carrera que la encumbró y de la que sigue siendo número uno. Admirada por su elegancia y estilo, Nieves se convierte en varias versiones de sí misma con la colección primavera-verano de Lola Casademunt, de la que es imagen:

Hace unos días tus amigos más queridos te dieron una fiesta sorpresa de cumpleaños… Allí estaban desde Stephàne Rolland a Maite Casademunt, alta costura y moda asequible reunidos en torno a ti… ¿Es una metáfora de tu versatilidad?

Es una metáfora de lo que es la vida. Soy una mujer sencilla y trabajadora; me gusta ser sofisticada en ocasiones puntuales, pero ambos nombres, aparte de ser grandes amigos, tienen mucho en común, como su generosidad y lo mucho que trabajan.

¿Qué es lo que más valoras de Lola Casademunt y de Maite, su diseñadora?

Valoro y admiro a Maite y a todo su equipo. Ha revolucionado la firma haciendo que muchas mujeres se sientan identificadas con sus diseños alegres, ponibles, actuales… Maite es un huracán, es alegre, divertida y me encanta ser una mujer Lola.

¿Cuáles son tus prendas favoritas de la nueva colección?

Soy fan de su animal print y mi hija, Bianca, más. Son diseños urbanos y ponibles.

Hace años, la profesión de modelo tenía «fecha de caducidad». Tú no sólo no pasas de moda, sino que estás cada vez más top. ¿Cuál es tu fórmula secreta?

A lo largo de mi carrera he ido evolucionando y cambiando de registro, pero siempre vinculados a mi profesión. Creo que la caducidad debemos marcarla cada uno de nosotros y esos estereotipos de que solo se puede trabajar de modelo si eres joven están obsoletos. Solo hace falta ver a grandes mujeres como Naomi Campbell que siguen en activo y demostrando que hay espacio para todos y que belleza es algo más que juventud.

Hay personas que no son conscientes de su edad, que en su interior o en su cabeza sienten como si tuvieran 10 o 15 años menos de los que tienen en realidad… ¿A ti te ha costado asumir que tienes 50 años?

Lo tengo muy asumido y debemos pensar que el tiempo es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Soy una mujer de 50 años con mucha vitalidad y salud, que es lo más importante.

Si te paras a pensar que ya llevas la mitad de tu vida, ¿qué sientes al respecto: vértigo o serenidad y alegría?

Miro atrás y siento orgullo de lo que he hecho, de lo que he superado y de la mujer que soy. Tengo mucho que mejorar y no soy perfecta, pero sonrío cada día. Creo que a veces no nos valoramos lo suficiente y quizá la edad me da esa serenidad y seguridad que antes no tenía .

¿Hay algo que te asuste del paso del tiempo?

Solo me asustan las enfermedades.

De todas tus facetas profesionales actuales, ¿cuál es la que más feliz te hace y por qué?

Disfruto con todo lo que hago: como modelo, como presentadora de Flash moda, tras 12 años, y ahora estoy super ilusionada y trabajando muchísimo con mi línea de belleza: Nieves Beauty. Es mi primer proyecto como empresaria y eso sí da vértigo, pero tengo la seguridad de que me rodean grandes profesionales que me han ayudado a crear unos productos muy buenos.

Y en el aspecto personal, supongo que tus hijos son tu mayor logro y orgullo. ¿Qué destacarías de ellos?

Ellos son el pilar y motor de mi vida.

También estás viviendo una etapa de plenitud junto a Bill Saad, con el que ya llevas dos años de relación. ¿Qué ha aportado a tu vida?

Mucha felicidad y serenidad. Es un hombre excepcional.

Dijiste hace poco “la vida me ha sorprendido gratamente”. ¿Bill ha sido una de esas gratas sorpresas que te tenía reservada la vida?

¡Por supuesto! Nos hemos encontrado mutuamente en un momento maravilloso de nuestras vidas. Pero trabajo mucho en mí misma, en sentirme feliz conmigo misma, con lo que soy, con lo que quiero y eso hace que puedas dar felicidad y serenidad a los que te rodean.

Hablemos de tu fabuloso aspecto. ¿Cómo te mantienes en forma? ¿Qué deporte o rutina de ejercicios es tu favorita?

El aspecto no es fruto de milagros es fruto de rutina y constancia, de cuidar mi piel a diario. Desde hace cinco años practico el método de entrenamiento de Tracy Anderson y me han desaparecido mis problemas de espalda, además de haber mejorado la tonificación muscular. El ejercicio no es solo para el físico, para mí es fundamental para mi mente, es mi espacio, el tiempo que me dedico solo a mí.

¿Cuántas veces entrenas a la semana?

Unas cinco o seis.

Y en cuanto a la alimentación. ¿Haces algo para mantener la báscula a raya o no necesitas guardar la línea?

Llevo mucho tiempo con una dieta muy sana y equilibrada. Desde hace unos años soy intolerante a la lactosa y eso me ha hecho cambiar mi alimentación.

¿Tomas algún suplemento, vitamina, súperalimento?

Solo si el médico me dice que estoy baja de alguna vitamina.

Por último, Nieves, siempre nos quedan sueños por cumplir… ¿Cuál es el tuyo?

Los sueños se trabajan para hacerlos realidad y yo lo hago a diario.

Looks: Todas las prendas y accesorios son de Lola Casademunt.