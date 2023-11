'Se nos rompió el amor', la canción que Manuel Alejandro compuso para Rocío Jurado y que ahora Rosalía ha vuelto a 'revivir'

Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Grammy Latinos 2023. La cantante, que ya tiene seis estatuillas de la Academia Latina de Grabación en su estantería, fue la encargada de dar comienzo a la cita histórica en Sevilla. Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, fue el tema escogido para interpretar esa noche con su impresionante voz. Un tema que refleja la situación personal que vive ahora Rosalía y que Manuel Alejandro compuso para Jurado cuando ella pasaba por la misma situación.

¿Hubo indirectas en las actuaciones de Rosalía y Rauw Alejandro en los Grammy Latinos?

Manuel Alejandro trabajó durante muchos años con Rocío Jurado. El compositor conocía a la perfección el ámbito sentimental de la artista, más allá de la relación profesional que mantenían. Cuando 'La más grande' estaba en proceso de separación con Pedro Carrasco, su esposo durante más de trece años, nació Se nos rompió el amor. “Siempre he escrito sobre cosas que he vivido o que creo haber vivido en mi carrera. Siempre intento transmitir los sentimientos del intérprete. En este caso, Rocío lo estaba pasando mal en su matrimonio con Pedro Carrasco, del que se divorció en 1989”, confiesa el compositor en una entrevista para El País. Jurado incluyó esta pieza musical en uno de sus últimos álbumes, Paloma Brava, que vio la luz en 1985. Manuel siempre mantiene una buena relación con todos aquellos a los que les ha escrito canciones, pero a Rocío siempre le ha guardado un cariño especial y que siempre le acompañará.

De Shakira a Rocío Jurado: repasamos las canciones más icónicas sobre rupturas de la historia

“La cantó con una angustia y una pena tremendas. Transmitió algo muy desvalido. Me llegó muy adentro. La escenificó incluso mejor que Rocío Jurado. A Rosalía le gustan las canciones por derecho. El sentimiento le salía de las tripas", continúa diciendo Alejandro sobre lo que sintió cuando Rosalía interpretó su tema en el escenario, ante la mirada de millones de personas. “Rosalía, mi niña, ayer a ti se te rompería el amor, pero a medio mundo de los que decimos te amo, nos rompiste el corazón en mil pedazos”, escribió muy emocionado el autor de la canción junto a un pequeño fragmento de la actuación de Rosalía en su perfil público. “El escribidor de canciones Manuel Alejandro”, terminó diciendo el compositor. La intérprete de La fama y Con altura no tardó en responder a la muestra de cariño de Manuel: “¡Gracias, maestro!”, escribió muy emocionada, transmitiendo el cariño que siente hacia el músico.

El emocionante regalo que ha recibido Rosalía de sus seguidores que lleva a los Grammy Latinos 2023

Alejandro Sanz, el vínculo entre el compositor y Rosalía

La madre de Rosalía fue quien se puso en contacto con las hijas de Manuel Alejandro para expresar el deseo de la artista de comunicarse con él. Sin embargo, fue Alejandro Sanz quien llamó al maestro: “Estaba muy expectante, pero unas horas antes me llamó Alejandro Sanz y me dijo que me pasaba a Rosalía”, relató Manuel. “Ella me contó que iba a cantar Se nos rompió el amor porque era un tema que siempre le había gustado. Me pareció estupendo, un detalle muy bonito”, concluyó emocionado el mítico compositor.