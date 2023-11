¿Hubo indirectas en las actuaciones de Rosalía y Rauw Alejandro en los Grammy Latinos?

Puede que todo estuviera perfectamente orquestado o que como dicen los créditos de algunas de las mejores películas de Hollywood, 'todo parecido con la realidad fuera mera coincidencia', pero lo cierto es que todo parece indicar que tanto Rosalía como su ex Rauw Alejandro aprovecharon sus respectivas actuaciones en los Grammy Latinos para lanzarse algunas indirectas mutuamente.

La pareja que rompió su compromiso el pasado mes de julio tras tres años de relación no había coincidido hasta ahora en ningún evento público (imaginamos que privado, tampoco) por lo que la expectación por ver a la que un día fue la pareja de moda reunida de nuevo era máxima.

Cambio de letra

La cantante, que llegó a la ceremonia sola y luciendo un sugerente traje negro de transparencias, a diferencia de su ex, que lo hizo acompañado por su madre, o lo que es lo mismo por la exsuegra de Rosalía, fue la encargada de inaugurar la 24ª edición de los premios y lo hizo con una espectacular interpretación del tema Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, conocido como un himno al desamor al que la interprete decidió hacer algunos pequeños cambios en lo que pareció ser un "dardo" directo al corazón de su expareja, quien se encontraba sentado en el patio de butacas.

La canción original dice: "Se nos rompió el amor de tanto usarlo", pero la intérprete de Motomami modificó la frase diciendo: "Se nos rompió el amor de tanto usarlo o de no usarlo" haciendo que todas las miradas se posaran en el puertorriqueño. Pero por si este cambio no fuera ya de por sí significativo, en otra parte de la canción, Rosalía agregó la frase: "No duró el amor por mucho tiempo" provocando de nuevo que todas los ojos se dirigieran hacia su ex.

El denominado 'vestido de la venganza'

Otro detalle de la actuación que no pasó desapercibido, al menos en el hervidero que se convirtieron las redes sociales fue la elección de su look, pues Rosalía escogió un vestido negro con escote corazón que recuerda al bautizado como 'vestido de la venganza' que Lady Di popularizó en 1994 tras conocerse la infidelidad de su marido, aunque esto, quizás sea demasiado interpretar.

El turno de Rauw

Finalizada la aplaudida y comentada puesta en escena de la intérprete de Malamente, le llegó el turno a Rauw, quien se subió al escenario para interpretar un breve fragmento del tema Se fue de Laura Pausini con la que también parece que le envió algunas indirectas a su ex al modificar el pronombre personal y cambiar el "él" de la canción original por un "ella" diciendo: 'Se fue y la vida con ella se me fue'.

Y es que ya lo dijo el puertorriqueño durante su gira SaTouRno en España "superar a alguien no es de la noche a la mañana, tienes que tomar tu tiempo". ¿Será que ninguno de los dos ha logrado todavía olvidar su historia de amor?