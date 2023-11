Rosalía reaparece muy sugerente en los Grammy Latinos 2023 y coincide con su exnovio y su exsuegra

Decir Rosalía es hablar de talento en mayúsculas, por eso la presencia de la artista en los Grammy Latinos 2023 causaba tanta expectación. Su asistencia era una de las más esperadas en esta noche en la que Sevilla es la capital mundial de la música acogiendo una histórica gala presentada por Paz Vega, Danna Paola, Roselyn Sánchez y Sebastián Yatra. La intérprete de La fama, Con altura y Motomami tiene ya seis estatuillas de la Academia Latina de Grabación, que la ha vuelto a incluir un año más en la lista de nominados, en este caso en la categoría de mejor grabación del año por Despechá. Llegó la catalana pronto a la fiesta que inauguró con una espectacular versión flamenca de Se nos rompió el amor, de la gran Rocío Jurado, un tema que sin duda es reflejo de su situación personal. Su impresionante voz sonó en un escenario a media luz con las palmas y las guitarras de fondo, en medio de un estruendo de vítores. En el patio de butacas se sentaba su ex, Rauw Alejandro, con su madre. Imposible no conmoverse al escuchar a la catalana en su versión más auténtica. El público lo hizo y se puso en pie para aplaudir.

La intérprete llegó espectacular con un vestido negro muy sugerente con transparencias y la melena suelta, además de un look beauty de lo más original, con un diseño de cejas muy personal. ¡Rosalía siempre rompedora y sorprendente! En su paseo por la alfombra roja no perdió la sonrisa, saludando a quienes la esperaban, aunque en algún momento se acercaron a ayudarla con su vestido. ¿Será que tuvo algún problema con el encaje de su outfit? Al margen del éxito profesional que es incuestionable y no deja de crecer dentro y fuera de nuestras fronteras, para Rosalía está siendo un año de importantes cambios a nivel personal.

El más destacado es su ruptura con Rauw Alejandro después de tres años de relación y entre preparativos de boda. "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", aseguraba la cantante catalana sobre su ex, al que curiosamente conoció en este mismo acontecimiento en su edición de 2019, celebrada en Las Vegas. De hecho esta noche ha vuelto a coincidir con el puertorriqueño, que está nominado también en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Saturno. Rauw estuvo también en el homenaje a Laura Pausini, reconocida como Persona del Año, una velada que fue antesala de los Latin Grammy y que estuvo marcada por la intensa emoción de la italiana.

Rosalía y Rauw también formaban pareja artística. De hecho, anunciaron su compromiso en el videoclip de Beso, uno de los tres temas incluidos en RR, el EP que lanzaron en marzo y del que forman parte también Vampiros y Promesa. El intérprete de Puerto Rico, al que vimos además en la última temporada de Sky Rojo (Netflix), entró del brazo de su madre María Nelly Ruiz en la misma fiesta en la que hace un año paseaba abrazando a la catalana. Sin duda un apoyo muy importante en una noche agridulce para el puertorriqueño, que además escuchó a su exnovia cantando al desamor.

Se trata de la primera aparición pública de Rosalía tras las imágenes en las que aparece con el actor Jeremy Allen White, quien también ha roto con su pareja este 2023. Junto al protagonista de The Bear, serie que ha anunciado que tendrá tercera temporada, fue captada en Los Ángeles yendo a ver la película Juegos salvajes, una velada que completaron con una cena para dos en un restaurante italiano. Desde entonces han compartido otros planes como un paseo por uno de los mercadillos de la ciudad, donde compraron varios ramos de flores. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una amistad que solo el tiempo dirá si puede convertirse en algo más.