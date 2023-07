Rosalía y Rauw Alejandro: las claves de la relación que daba la vuelta al mundo y que ha acabado en ruptura

Loading the player...

El pasado 25 de julio, la revista People anunciaba en exclusiva la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro. Una noticia que confirmaban días después sus protagonistas y que ha provocado un auténtico terremoto en el mundo de la música, ya que estamos ante dos de las estrellas más fulgurantes de los últimos tiempos. Los más de 27 millones de personas que siguen a la artista española y los más de 18 del cantante puertorriqueño están todavía impactados con este anuncio totalmente inesperado y que llega tan solo mes y medio después de que ella hablara de sus planes de boda. El 12 de junio, Rosalía acudía a El Hormiguero donde explicaba los pros y los contras de trabajar en pareja. "Hemos sobrevivido a un lanzamiento que siempre es un estrés", confesaba la artista en tono de broma a Pablo Motos: "Es muy divertido, pero genera tensión".

La cantante también recordaba cómo fue la pedida de mano de Rauw Alejandro. “Me lo pidió de una manera muy bonita, en la casa de sus abuelos que esta en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque era fin de año. Entonces, subimos a la terraza y él se medio arrodilló y se puso a buscar algo en los bolsillos, pero no lo podía sacar, y al final sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar lagrimones. Me hizo mucha ilusión". Rosalía, además, hablaba de su boda con el músico asegurando que tenía muchos vestidos guardados, entre ellos uno de Vivienne Westwood, y explicaba que su boda fuera "chill", tranquila y en familia. Dale al play y descubre las claves de la relación que ha dado la vuelta al mundo.

