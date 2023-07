Lo que nos ha llamado la atención del comunicado de Rauw Alejandro que no concuerda con lo que dijo Rosalía hace un mes La artista catalana estuvo el 13 de junio en 'El Hormiguero' hablando de los preparativos de su boda

Los fans de Rosalía y Rauw Alejandro siguen en shock tras enterarse de su ruptura. La noticia ha generado un boom en las úlltimas horas y no se habla de otra cosa tanto en los medios, en las redes sociales... De hecho, han surgido todo tipo de teorías al respecto y una de ellas tiene que ver con la modelo colombiana Valeria Duque, quien se ha encargado de desmentir tajantamente su relación con el artista puertorriqueño. Pero no ha sido la única que ha hablado. Tras ver todo lo que se ha publicado, el intérprete de Te felicito decidió tomar la palabra y asegurar que su ruptura con Rosalía "no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad".

En un extenso comunicado que compartió en sus redes sociales, Rauw Alejandro confirmó su ruptura, asegurando que: "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso". Según sus propias palabras, su separación no es algo que se haya producido recientemente, como se había comentado, sino que fue hace meses. Y es un detalle que nos ha llamado la atención, ya que hace pocas semanas, concretamente el 13 de junio, Rosalía acudió al programa El Hormiguero y habló de lo feliz que estaba con su compromiso. Incluso, hizo referencia al vestido con el que se imaginaba dando el 'sí, quiero'.

"¡Parece que va a ver boda!", dijo emocionada y sin poder contener la risa. "Tengo vestidos guardados, un Vivienne Westwood me gustaría... tengo por ahí cosas guardadas", aseguró. Además, dio algunos detalles de cómo quería que fuera su gran día: "Algo chill, con mi familia, así como tranquilo". "Me siento con mucha ilusión", reconoció haciendo referencia al momento tan bonito que estaba viviendo. Por eso, no cuadran sus declaraciones con lo que dice el cantante puertorriqueño en su comunicado de que su relación terminó "hace unos meses".

Al hablar de cómo era su noviazgo, la artista catalana contó que: "Hay una parte que es muy divertida, porque él y yo tenemos la complicidad de ser pareja, entonces nos lo pasamos bien, nos reímos todo el rato.... Entonces es como quien está en casa, ¿sabes? Pero a la vez también es verdad que al sacar un proyecto, hacer videoclips... todas estas cosas como que generan tensión a veces o presión". "Pero mira, aquí estamos. Seguimos y hemos sobrevivido", confesó sin dar muestras en ningún momento de que su relación estuviera rota.

Además de las palabras de Rosalía hablando de su amor con Rauw Alejandro hace poco más de un mes, también nos hemos fijado en las últimas fotos juntos de sus redes sociales. Al consultar sus perfiles, vemos que la última imagen que Rosalía publicó con Rauw corresponde al 27 de abril, mientras que el intérprete de éxitos como Beso o Todo de ti compartió una foto con la 'Motomami' el 18 de abril. En todas ellas aparecían de lo más cómplices y cariñosos, como siempre se habían mostrado.

Tampoco podemos olvidar el hilarante vídeo que compartió la española en su cuenta personal imitando al cantante, poniéndose incluso una peluca de color azul, tal y como el pelo que llevaba en ese momento. Días después, el 3 de junio, Rauw se la 'devolvió'. "Es hora de la venganza, te amo", escribió Rauw en su cuenta de TikTok. "¿¿¿¿Queeeee???? Nooooo😂😂😂😂 is payback time, ¡¡te amo!!", dijo.

