Las imágenes de Rosalía que han angustiado a sus fans: 'Ahora entendemos esas lágrimas'

Los fans de Rosalía y Rauw Alejandro aún no pueden creerse que la noticia de su ruptura sea cierta. La cantante española y el artista puertorriqueño han decidido poner punto y final a su relación tras tres años juntos, sin embargo, va a ser un tema del que se va a hablar (y mucho) durante los próximos días. No lo decimos nosotros, lo dicen los millones de seguidores que suman entre uno y otro y que en estas últimas horas no han dejado de comentar sobre la que es ya una de las rupturas más sorprendentes del año.

Entre Rosalía y Rauw parecía ir todo bien, más aún después de que anunciaran su compromiso el pasado 24 de marzo y todos soñáramos con verla vestida de novia. Pero es cierto que la intérprete de Con altura y Despechá podría haber estado mandando algunos mensajes en sus últimas apariciones públicas. Esta foto llorando que compartió en sus redes el 16 de julio ha cobrado otro sentido después de conocer su ruptura. "Días de todo", es el título que la 'Motomami' eligió.

Sus fans se han volcado con ella totalmente y no han dejado de mandarle cariñosos mensajes. "Ahora entendemos esas lágrimas", "¿Sufrías en silencio?", "Si me entero que estás llorando por lo que creo que estás llorando...", "Te queremos, Rosi" o "Todo pasará", han comentado.

Además, circulan por la red varios vídeos del último concierto que ha ofrecido Roslaía de su 'Motomami World Tour' en el que rompió a llorar en varias ocasiones. Una de ellas, precisamente, mientras cantaba el tema Beso, que tiene mucho significado para ella ya que la hizo junto a Rauw Alejandro. En las imágenes se ve a la artista muy emocionada y con la voz entrecortada, haciendo un esfuerzo por cantarla.

La noticia de su ruptura ha coincidido con el final de la gira de la artista española. De hecho, hace solo unas horas Rosalía utilizó su cuenta personal para mandar un cariñoso mensaje a sus fans y despedirse de este show tan impresionante con el que ha recorrido el mundo. "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar.", reflexionaba la cantante quizá haciendo referencia a la situación actual que está viviendo.

"Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado, porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto", concluye.