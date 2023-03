Rosalía anuncia su compromiso con Rauw Alejandro entre lágrimas y mostrando su espectacular anillo

¡Menuda sorpresa! Rosalía (Barcelona, 30 años) y Rauw Alejandro (San Juan, Puerto Rico, 30 años) han anunciado su compromiso de la manera más original posible. Ha sido al final del videoclip de Beso, una de las tres canciones que han creado en conjunto, cuando han sorprendido a todos sus seguidores con la noticia más esperada. En las imágenes vemos a la artista llorando y mostrando su espectacular anillo de pedida. "¡Ay Dios mío! Y todo el rimmel aquí corrido", exclama emocionada. Después mira a su chico y antes de besarle le dice: "Te amo". Este videoclip, que ya es historia de la música, ha enloquecido a todos los fans de la pareja y en tan solo tres horas ha conseguido 495.000 visualizaciones.

Según contó Rosalía en una entrevista concedida a Ibai Llanos, desde que conoció a Rauw Alejandro "todo cambio", de ahí que esté dispuesta a dar un paso más en su relación. "Los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles", aseguro, pero con el cantante puertorriqueño, que se encontraba presente en esa conversación, sintió todo lo contrario. "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido", le dijo.

Su relación salió a la luz en septiembre de 2021, pero llevan juntos tres años, desde principios de 2020, aunque para Rauw Alejandro hayan sido tan maravillosos que le parezcan "como diez", tal y como reveló al streamer del momento en nuestro país. Además, bromeó sobre el carácter de su chica. "Rosalía es un poco intensa, es difícil. Me dijeron, cuidado con las españolas, que son problemáticas", añadió entre risas.

En esa entrevista la artista catalana ya manifestó que tenían algo importante que anunciar. Ibai Llanos preguntó entonces que si se iban a casar, pero Rosalía se llevó las manos a la cabeza y exclamó: ¡Ibai, qué cosas tienes, de verdad!". En ese momento se refería a R∞Я, su primer trabajo musical con Rauw Alejandro, que se compone de tres canciones Beso, Vampiros y Promesa, una por cada año de su relación. "Para mí tienen que ver. Si escuchas el proyecto completo yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor. Una tiene que ver más como el pasado, otra con el presente y la otra con el futuro", explicó la cantante de Motomami.

En la pasada fiesta de los Grammy Latinos, Rosalía se coronó como la reina de la música. Se alzó con cuatro premios, entre ellos, el de mejor álbum del año, el más esperado de cada edición, que dedicó a Rauw Alejandro, "el amor de mi vida". El cantante, por su parte, sueña con un precioso futuro al lado de su novia. "Yo quiero un par de hijos, los que Dios me de. Bueno, yo no soy el que los va a parir. Tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus responsabilidades también", declaró en el programa Alofoke.