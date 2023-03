La gran historia de amor que inspiró el proyecto de Rosalía y Rauw Alejandro del que ya hay imágenes

A falta de menos de 48 horas para que salga a la luz R∞Я, el primer trabajo musical conjunto de Rosalía y Rauw Alejandro, la pareja de artistas ha compartido las primeras imágenes del videoclip de una de las tres canciones que conforman el EP. Aunque el proyecto se compone de tres singles que llevan por título Beso, Vampiros y Promesa, en ese orden, pues así están numerados, los intérpretes únicamente han emitido un fragmento audiovisual de la primera. 26 segundos cargados de muestras de cariño, pasión, complicidad e irrefrenable química con las que recuerdan cómo se enamoraron el uno del otro, una adoración que traspasa la pantalla y que dio lugar al nacimiento de una de las parejas más admiradas del panorama social y musical en todo el mundo.

Ya lo avisó la vocalista catalana durante la entrevista que concedió a Ibai Llanos en la que estuvo acompañada por el cantante puertorriqueño: desde que conoció a Rauw Alejandro "todo cambió". "Los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido", reflexionaba hace unos días la ganadora del Grammy Latino 2022 a Mejor Álbum, recordando los inicios de la historia de amor que inspiró esta anhelada colaboración en la que narran las fases de su romance.

Tal y como ella misma reconoció, la prioridad de ambos siempre fue preservar su amor, conocerse bien, poco a poco, y afianzar su noviazgo antes de atreverse con un proyecto juntos. Ahora, cuatro años después de conocerse gracias a la música y tras tres años de felicidad en pareja, viven juntos y llevan su relación por bandera. Y precisamente porque consideran que ha llegado el momento adecuado, los artistas, ambos de 30 años, cuentan las horas para este lanzamiento, en el que desmenuzan cada detalle de su historia. "Hay una -canción- que en las discotecas la van a 'perrerar' seguro", señaló Rauw en el coloquio con Llanos, donde Rosalía apostilló que dos de las tres lo son.

En cuanto al tercer tema, se trata de un bolero, un estilo bastante alejado a sus habituales temas, pero que han introducido a su EP, que lleva gestándose cerca de un año, por un motivo personal: "Dentro de nuestra relación nos marca mucho, escuchamos muchos boleros en casa", comentó el compositor de San Juan, que acostumbra a disfrutar de este genero con la signataria del 'Malquerer' mientras cocinan mano a mano.

La intensidad y el sentido del humor han sido los grandes protagonistas del amor que Rosalía y Rauw Alejandro han compartido en los más de mil días que han disfrutado juntos hasta la fecha. Y eso es lo que ambos han querido transmitir en el tráiler oficial de Beso, que en unas horas se ha posicionado en el 'Top 3' de tendencias de vídeos en Youtube y de cuya letra ya habían hecho un cebo la semana pasada. Escapadas a la playa, lluvia de besos, celebraciones, bailes, memorables momentos sobre el escenario, fiestas privadas o grandes conciertos son algunos de los instantes con los que el dúo repasa su idilio, unas imágenes que prometen hacer las delicias de los fans en su versión extendida.

La feliz pareja está viviendo una etapa para enmarcar y no hacen más que encadenar éxitos, tanto juntos como por separado. Mientras que ambos están nominados individualmente a ocho categorías de los Latin American Music Awards, ceremonia musical que tendrá lugar el próximo 20 de abril, la catalana celebró este domingo un Clásico muy especial arropada por Rauw. Los jugadores del Barça lucieron en su enfrentamiento contra el Real Madrid una equipación en cuya parte delantera de la camiseta aparecía serigrafiado el logotipo de Motomami, su último álbum, algo que le hizo mucha ilusión al ser el equipo de su ciudad natal.

Rosalía y Rauw ya se preparan para que la unión de su talento se palpe en R∞Я, un canto al amor libre y sin ataduras, que fue anunciado a inicios de este mes, el tercero del año, coincidiendo en el tiempo con su tercer aniversario y con el mismo número de hits que formarán parte de la tracklist. Pero antes de eso pase, este jueves harán un directo en el perfil de Instagram de Rosalía para calentar motores, en el que celebrarán una 'listening party'. ¡Empieza la cuenta atrás!

