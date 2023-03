Hemos visto los primeros capítulos de la nueva temporada de 'Soy Georgina' y sabemos cómo conoció a Rosalía

La espera ha merecido la pena. La segunda temporada del reality de Georgina Rodríguez no se estranará en Netflix hasta el próximo viernes, 24 de marzo, pero nosotros ya hemos podido ver los primeros capítulos y no pueden ser más emocionantes. En estos nuevos episodios, la novia de Cristiano Ronaldo se muestra a corazón abierto, más humana y más sentimental que nunca, pero también ha vuelto a enseñar su lado más divertido y espontáneo. Uno de los grandes momentados de la segunda temporada de Soy Georgina es, sin duda alguna, cuando conoce a Rosalía.

Aprovechando uno de sus viajes a Madrid, la modelo no quiso perderse el concierto que ofreció la 'Motomami' el 19 de julio en el WiZink Center. Georgina causó un enorme revuelo a su llegada, bajándose de un minibus con sus hijos, su hermana Ivana y algunos de sus amigos más íntimos, como Iván García, Elena Pina o Julia MM Salmeán.

La modelo española, de 29 años, estaba sensacional y presumió de figura con un ajustadísimo dos piezas con pantalones campana de color amarillo mostaza. Además, llevaba la melena recogida en una trenza XXL, que se ha puesto tan de moda entre las celebrities, maxipendientes y unos llamativos zapatos con plataforma de color rosa metalizado.

Estuvieron cantando, bailando... durante todo el concierto, especialmente el pequeño Mateo, que es el fan número uno de la artista catalana. Al terminar, Georgina y sus hijos tuvieron la suerte de poder ir a ver a Rosalía a su camerino, donde les recibió muy emocionada. "¡Hola, guapa! ¿cómo estás?", le dice con una gran sonrisa nada más verla.

"Muchas gracias por recibirnos", le responde Georgina. "No, gracias a vosotros por venir", confiesa la intérprete de Despechá, que les abraza a todos uno por uno. "Tenía muchas ganas de coincidir con ella personalmente porque ella es al final una de tantas mujeres que han vivido mi reality con mucha ilusión", cuenta la novia de Cristiano a cámara.

Los niños entonces le dan los regalos que le han llevado: varias cajas de chuches con forma de sushi. "Guauuuuu ¡muchas gracias! ¿Cómo sabéis que me gustan?". El que no puede creerse lo que está pasando es precisamente Mateo, que mira a la cantante totalmente alucinado pero muy vergonzoso. "Solo quería un beso de Rosalía", asegura Georgina. "Jo, me hace mucha ilu que hayáis venido...", agrega la artista antes de darles también sus regalos: varias camisetas y sudaderas de su tour Motomami

Además de conocer por primera vez a Rosalía, también tienen oportunidad de saludar a Rauw Alejandro, del que Cristiano Jr. es "muy fan". Mientras charlan, hablan de quedar un día para jugar al fútbol, ya que el cantante puertorriqueño también se desenvuelve muy bien con el balón. "Pues si os quedáis por Madrid y queréis, cogemos un campo y regateáis", propone Georgina, a lo que la artista catalana responde: "¡Sí, un partidido! Me tenéis que enseñar algunos trucos".

¿Quién es fan de quién?

En su encuentro, Rosalía le confiesa a Georgina la ilusión que le hace poder conocerla finalmente, ya que es seguidora incondicional de su reality. "¿Sabes que yo lo veo y me encanta? ¡Me encanta! Nosotros lo mirábamos por las mañanas. A veces estábamos desayunando y lo veíamos".

La modelo y la cantante, además, están unidas por otro motivo y es que comparten peluquero. Las dos suelen trabajar con Serpiente, quien sabe sacar el máximo partido partido a sus melenas creando peinados de alto impacto, como los que siempre llevan.