Rauw Alejandro acaba en el hospital tras uno de sus conciertos

En el hospital acabó Rauw Alejandro uno de los conciertos de la gira saTOURno con la que está recorriendo diversos lugares de Estados Unidos. El músico, novio de Rosalía, presentó en el Gas South Arena de Duluth (en Minnesota, a poca distancia de Atlanta) el espectáculo que ha creado alrededor de su tercer álbum, escenografía que simula la llegada a la Tierra de una nave espacial. El propio artista compartió algunos momentos de la cita, en la que se le veía incluso bajando al escenario, parece, colgado de un cable. Un show que enloqueció al público, pero que también pasó factura al cantante que acabó ingresado.

Él mismo contó, ya desde la clínica, que se había dislocado un hombro, lo que no le impidió sin embargo terminar la actuación. “Se me salió el hombro de sitio pero terminamos el show” escribió el músico. No perdió sin embargo el sentido del humor, explicando que con él estaba el DJ Eric Duars “pa’ que se levante to’ el mundo”. Después de unas horas quiso compartir con sus incondicionales cómo evolucionaba su estado. “Me dieron un par de medicamentos y estoy con una loquera activo” apuntó sobre el tratamiento. Algunos de los fans compartieron luego vídeos en los que se le veía caer tras una voltereta, momento en el que pudo lesionarse.

En el montaje Rauw Alejandro hace una simulación del espacio, de los cuadros de mandos de una nave espacial y de imágenes de videojuegos, una estética futurista que arrasa entre el público que abarrota los conciertos. Tras pasar por República Dominicana y Estados Unidos, el tour pasará por Puerto Rico, Canadá, México y Centroamérica, antes de saltar a Europa. España, Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Rumanía, Suiza, Reino Unido y Alemania le acogerán antes de que de el salto a América Latina.

Rauw Alejandro presenta en este tour su nuevo álbum Saturno, el tercer trabajo que lanza después de Afrodisíaco y Vice Versa, que incluía la canción Todo de ti. En este nuevo LP se incluyen 18 canciones entre las que están Lejos del cielo, Saturno, Gatas, Lokera o Dime quién. Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, así se llama el cantante de 30 años, notó que estaba enamorado al analizar cómo se comportaba delante Rosalía, de 31 años. "Supe que estaba enamorado porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe", ha dicho a El español.

El intérprete está explorando otras facetas del arte además de la música, pues ha participado como actor en la tercera y última temporada de Sky Rojo, la serie protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito. “Era nuevo para él actuar, sin embargo, estaba superabierto y fue un proceso genial. Tuvimos una escena donde teníamos que ensayar ciertas cuestiones y nos hemos divertido mucho” dijo sobre esta aparición Lali.