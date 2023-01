Quién es quién en la temporada final de 'Sky Rojo'

Quedan tan solo tres días para que se estrene la tercera y última temporada de una de las series más esperadas de este año, Sky Rojo. Después del éxito cosechado en sus dos primeras entregas, el listón está muy alto y tanto el equipo (responsable también de series como La casa de papel o White Lines) como el reparto son conscientes de ello.

Compuesta por ocho episodios la temporada 3 arranca con Coral, Wendy y Gina comenzando una nueva vida, instaladas en Almería bajo nombres falsos y con cuatro millones de euros bajo el brazo que han robado a su proxeneta. Mientras ellas intentan rehacer sus vidas, Romeo( el proxeneta) y su secuaz Moisés esperan encontrarlas y cobrarse su particular venganza. Para ello han contratado a un nuevo sicario, en el que han depositado toda su esperanza para su propósito. Sin embargo, no será tanto la ayuda de este nuevo personaje el que dé con el paradero de las chicas sino un error cometido por una de ellas.

Incertidumbre, giros inesperados y mucha tensión prometen mantener al espectador pegado al sofá de su casa, pero antes de que sea casi imposible ni siquiera pestañear desvelamos quién es quién en la serie y en qué punto se encuentran cada uno de sus personajes.



Miguel Angel Silvestre es Moisés

Es la mano derecha de Romeo, tanto gestionando el Club Las Novias como haciendo de intermediario en la captación de chicas en el extranjero. Es un delincuente al que no le mueve el dinero, sino la lealtad absoluta hacia Romeo. Vive preocupado y con dudas sobre la vida que lleva, pero evita pensar en ello y se limita a cumplir órdenes. Junto a sus compañeros comenzará a perseguir a las protagonistas sin descanso.

Verónica Sánchez es Coral

Una mujer inteligente, elegante, analítica y educada que entra voluntariamente al Club Las Novias con la necesidad de huir y creyendo que allí no la encontrarán. Ese mismo espíritu de autodestrucción es el que la mueve a consumir sustancias nocivas de todo tipo cuando necesita desconectar del mundo y su realidad. Es la chica favorita de Romeo, que ve algo especial en ella. Además siempre intenta racionalizar y sopesar los pros y contras de cada situación para tenerlo todo bajo control. Actualmente luce un parche en el ojo después de que en una pelea cuerpo a cuerpo con su proxeneta acabara tuerta.

Lali Espósito es Wendy

La actriz argentina se mete en la piel de Wendy, una mujer impetuosa, decidida y desafiante que llega al Club sabiendo que se dedicará a la prostitución, aunque desconoce que está entrando voluntariamente en un secuestro. Necesita salir de la pobreza en la que vive y sueña con poder establecerse con su pareja y tener una buena situación económica. Es una persona, desconfiada, fuerte e impetuosa que no pierde el tiempo, solo actúa. No tiene miedo e intenta contagiar a las demás este espíritu valiente. No tiene filtros y siempre está dispuesta a echar el resto para salvar a las suyos.

Asier Etxendia es Romeo

Asier Etxeandia interpreta a Romeo, proxeneta y dueño del Club Las Novias, uno de los burdeles más conocidos de Tenerife, y a la vez máximo responsable de una red de trata y explotación sexual de mujeres. Cuenta con el apoyo incondicional de sus secuaces, Moisés y Christian (interpretado por el actor Enric Auquer que fallece en la segunda temporada), a los que considera parte de su familia. Además, todo el mundo le considera irónico, inteligente y carente de parámetros morales. Justifica su negocio y se considera a sí mismo todo un artista. ¡Todo un pieza!

Yany Prado es Gina

Una chica ingenua y dulce que cree en la bondad de las personas por encima de todo. Engañada por Moisés desde Cuba, pensando que iba a trabajar de camarera, busca desesperadamente huir, pero la multitud de deudas, amenazas y el no poder disponer de su pasaporte, retenido por Romeo, hacen que recuperar su vida sea un sueño casi inalcanzable. Es el pilar que mantiene unidas a las chicas y siempre tiene la esperanza de que todo puede mejorar aunque ahora está embarazada y eso la hace mantenerse en alerta en todo momento.

Catalina Sopelana es la pareja de Wendy

Es quizás una de las menos conocidas dentro del reparto, aunque ello no significa que no cuente con un curriculum interesante. Su primera aparición televisiva fue en la serie Velvet, allá por 2017, y después se la pudo ver de nuevo en la película Quién te cantará de Carlos Vermut. Además ha sido Julia en la serie El vecino y también ha participado en El inmortal. Esta es, sin duda, una buena oportunidad para darse a conocer más ampliamente.En esta ocasión hace de novia de Wendy y parece que su papel promete.

Tiago Correa

Desconocemos cual es el nombre exacto de su personaje, pero conociendo su trayectoria seguro que da mucho juego. El actor de La casa de las flores, la película y La reina del Sur es uno de los fichajes estrellas de la serie además de ser pareja en la vida real de Gina, la actriz cubana Yany Prado. ¿Se unirá entonces a la banda de las chicas o de los chicos?

Rauw Alejandro

El cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño de 29 años es el actual amor de Rosalía y uno de los fichajes más sorprendentes de la serie. Sin embargo, no encarnará a un personaje de largo recorrido sino que solo aparecerá como participación especial ayudando a las chicas en su vertiginosa huida.