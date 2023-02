Así supo Rauw Alejandro' que estaba enamorado de Rosalía

La suerte le sonríe a Rauw Alejandro en todos los sentidos. Profesionalmente no deja de encadenar éxitos y sus canciones acumulan millones de reproducciones. En el terreno personal también atraviesa una etapa inmejorable marcada por su relación con Rosalía, con la que posó por primera vez en un acto público en noviembre de 2021 y con la que no deja de dar pasos desde entonces. La música permitió que sus caminos se cruzaran y el artista portorrqueño dio el primer paso para conquistar a la intérprete de Despechá, Bizcochito y LLYLM. Ahora que están a punto de celebrar año y medio de relación, ha contado cómo supo que estaba enamorado de la ganadora de un Grammy y ocho Grammy Latinos.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, como se llama en realidad el cantante de 30 años, se dio cuenta de la magnitud de sus sentimientos al ver cómo se comportaba estando delante Rosalía, que tiene un año más. "Supe que estaba enamorado porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe", ha dicho en El Español. Juntos forman un tándem perfecto en el que no solo se quieren sino también se admiran. De hecho, dice que aprende de ella como artista, como mujer y como pareja. Está pletórico por lo bien que funciona su romance y tiene claro que se trata de encontrar a alguien que te sume, te quiere ver crecer y te ayude a sacar tu potencial. Al lado de la cantante catalana ha encontrado todo lo que buscaba.

El cantante, que ha trabajado como actor en la última temporada de Sky rojo y antes de debutar musicalmente quiso ser futbolista, ha explicado que Rosalía y él se ayudan mutuamente para potenciar sus puntos fuertes y aprender constantemente en un mundo que gira a un ritmo tan vertiginoso como la música. Dice, por ejemplo, que su pareja le ha animado a apuntarse a clases de canto y piano mientras que él ayuda a la cantante catalana a bailar. Además, son en algunos aspectos como el ying y el yang ya que Rosalía es muy disciplinada y "una máquina de trabajo" mientras que él es más calmado.

Planes de formar una familia

El artista está entusiasmado de que Rosalía le haya dedicado el tema Hentai. Al margen del trabajo, tiene muchos planes de futuro con Rosalía, con la que está dispuesto a formar una familia. Hace unos días reconocía que le gustaría tener un par de hijos y ella también ha hablado de su deseo de ser madre. Ahora, con la mirada puesta en el futuro, Rauw Alejandro indica que quiere dejar su legado "a mis hijos y nietos, contarles historias, verles crecer y ayudarles a ser alguien en la vida". De momento, es un plan para el que no se pone fecha sino que apuesta por vivir el momento y disfrutar de todo lo bueno que está recibiendo.

