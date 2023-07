Las últimas palabras de Rosalía para despedir 'Motomami World Tour' que ahora cobran otro significado

Rosalía cerraba el 'Motomami World Tour' hace apenas unos días llena de agradecimiento: "Le dais sentido a lo que hago, sois lo mejor que me ha pasado". Ahora, después de saberse su ruptura con su pareja y prometido, Rauw Alejandro, con el que llevaba tres años de relación, las palabras de la intérprete de 'Despechá' cobran otro sentido.

La gira de la catalana, que ha estado llena de emociones, se cerró en el escenario parisino del Festival Lollapalooza. Lugar donde la artista mostró todo su cariño y agradecimiento a los que la han apoyado durante todos estos meses, un momento especial donde Rosalía no pudo contener sus lágrimas durante una de sus actuaciones y tuviera que parar unos segundos para calmarse.

Rosalía no dudó en dedicarle unas palabras a sus fans: "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto".

La artista también hablaba sobre su futuro, señalando que, aunque todavía no sabía "cómo será", ya tenía "algunas ideas rondándole por la cabeza", después de cerrar una gira con el disco más importante, hasta este momento en su carrera, y que le ha dado el Grammy a mejor álbum alternativo. Una emocionante despedida en la que nadie sabía que sus planes de boda con su chico se habían esfumado.

Hace cuatro años que inició este proyecto y "la lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita", declaraba. Después, la cantante se ha fundió en un sentido abrazo con todos sus bailarines levantando un ramo de flores. El fin de una era parece que no solo profesional sino también personal.